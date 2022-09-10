نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري مفعوله دمار…. البانثينول لشد وتبييض البشرة وازالة سواد وتصبغات السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم البانثينول من أهم كريمات ترطيب الجلد كما أنه يساعد على سرعة التئام الجروح وعلاج الالتهابات الجلدية وتهيج البشرة، ويساعد على تجديد خلايا البشرة، وزيادة نضارتها وعلاج حروق الشمس، والتخلص من علامات السن والتجاعيد، وإزالة الرؤوس السوداء؛ لذا يدخل البانثينول في صناعة العديد من منتجات التجميل، ويمكن عمل عدة وصفات للبشرة باستخدام البانثينول، وسوف نستعرض بعض هذه الوصفات من خلال مقالنا هذا.

خلطة بانثينول وفيتامين E لشد وتفتيح البشرة

يمكن استخدام كريم بانثينول مع فيتامين E في عمل وصفة رائعة لشد الجلد وتفتيح لون البشرة، كالتالي:

المكونات

محتوى عبوة من كريم البانثينول.

4 كبسولات فيتامين E.

طريقة التحضير

قومي بإفراغ محتوى كبسولات فيتامين E، ثم إضافتها إلى كريم البانثينول، وذلك بعد إفراغ العبوة في وعاء مناسب.

بعد ذلك قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل.

ثم طبقي الخليط على البشرة، ودعيه عليها لمدة ساعة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم جففيه برفق.

كرري الخلطة بشكل يومي.

خلطة البانثينول مع النشا لتوحيد لون البشرة

يمكنك مزج كريم البانثينول مع النشا لعمل خليط رائع فعال في تفتيح وتوحيد لون البشرة، وذلك كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ربع كوب من النشا.

ملعقة من اللبن البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

اخلطي في وعاء صغير النشا مع ماء الورد مع التقليب الجيد حتى يذوب النشا تمامًا.

ثم قومي بإضافة باقي المكونات، وقلبي جيدًا لكي تمتزج وتتجانس.

ثم قومي بإضافة باقي المكونات، وقلبي جيدًا لكي تمتزج وتتجانس. نظفي البشرة قبل تطبيق الخليط عليها، باستخدام غسول مناسب.

ثم قومي باستعمال الخليط على بشرتك، مع تركه عليها لمدة ساعة فقط.

اغسلي البشرة بماء دافئ ثم قومي بتجفيفها، بلطف بواسطة منشفة من القطن.

كرري استخدام الخليط مرتين أسبوعيًا.

خلطة البانثينول والقهوة لتنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء

يمكن إضافة القهوة إلى كريم بانثينول، للحصول على وصفة طبيعية فعالة، تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء، وذلك كالتالي:

المكونات

عبوة من كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ربع كوب من النشا.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز الحلو.

3 ملاعق من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

أضيفي النشا مع عصير الليمون في وعاء مناسب، ثم قومي بإضافة باقي المكونات.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

طبقي الخليط على بشرة نظيفة جافة، ثم

طبقي الخليط على بشرة نظيفة جافة، ثم اتركيه عليها لمدة ساعة.

اشطفي البشرة بماء بارد.

كرري تطبيق الوصفة مرتين أسبوعيًا إلى ثلاث مرات.

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