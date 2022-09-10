طريقة عمل بسكويت جوز الهند الهش بطريقة سهلة ولذيذة في البيت

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عمر شويل - جدة يعد بسكويت جوز الهند من أنواع البسكويت المفضل لدي معظم الناس، كما يعد بسكويت جوز الهند من أشهر أنواع البسكويت التي انتشرت في الأواني الاخيرة بشكل كبير ويقبل على تناولها الكثير وخاصه لعشاق جوز الهند، كما أن بسكويت جوز الهند يتميز بمكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة فى كل مطبخ، حيث يتكون من الدقيق والزيت، كما يحتوي بسكويت جوز الهند على المعادن والفيتامينات، وكما يحتوي أيضاً على قيمة غذائية عالية الغذائية، حيث يتميز بسكويت جوز الهند بمزاق لذيذ وشهي ويحبه الجميع، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطريقه سهلة وسريعة فى البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل بسكويت جوز الهند المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمن.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

أثنين ملعقة من حليب جوز الهند.

أثنين ملعقة من النشا.

جوز الهند للتزيين. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم بعد ذلك قومي بوضع كوب إلا ربع من السكر مع نصف كوب من السمن ثم قومي بعد ذلك بخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض بواسطة المضرب اليدوي. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة أثنين ملعقة من النشا إلى الخليط السابق ثم بعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعضهم البعض. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة نصف كوب من جوز الهند مع أثنين ملعقة من الحليب البودرة ثم قومي بعد ذلك بخلطهم المكونات مرة أخرى. الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول وبعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس سويا. الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بعجن العجينة بواسطة اليدين حتى تتشكل لدينا عجينة هشة ولينة وحتي يسهل علينا تشكيلها. الخطوة السادسة قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة بعد ذلك قومي بالضغط قليلاً على العجينة ثم قومي بعد ذلك بتغميسها بجوز الهند من الجوانب. الخطوة السابعة قومي بعد ذلك باحضار صينيه مناسبه ورصي علية البسكويت ثم قومي بعد ذلك بإدخال الصينية إلى الفرن ويكون مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك نترك البسكويت داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يكتمل النضج ثم قومي بفتح الشواية فى اخر خمس دقائق حتى ينضج البسكويت جيداً بعد ذلك قومي بإخراج البسكويت من الفرن وقدميه إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.

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