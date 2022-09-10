نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة مبهره للعروسه… تفتيح وتنقية البشرة والجسم من التصبغات إليكي 3 خلطات مجربة وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم كل فتاة قبل عرسها بالبحث والسؤال عما يجب عليها إتباعه بتلك الفترة الهامة، حيث يتوجب عليها الاعتناء بصورة مضاعفة ببشرتها، حتى تصبح نضرة ونقية تمامًا وخالية من البقع وعلامات الإرهاق بوقت العرس، وهذا يتطلب بعض الاهتمام منها، واليوم سنوفر لكم كافة المعلومات والطرق الفعالة لجعل البشرة مشرقة وأكثر جمالًا وبياضًا، ولمعرفة تفاصيل تحضير وتطبيق الوصفات تابعوا المقال التالي بتمعن، وإليكم تفاصيل الخلطات.

خلطة الجلسرين والليمون وماء الورد لتفتيح الجسم

سنحتاج في هذه الطريقة لتبييض الجسم إلى:

عدد 2 ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد، وكوب واحد من عصير الليمون، وكذلك إلى ملعقة كبيرة الحجم من الجليسرين.

ثم نقوم بتحضير الخلطة عبر خلط المكونات السابق ذكرها معًا.

وبعدها نقوم بتطبيق الخلطة على الجسم وتركها لـ ½ ساعة، ثم يتم غسل الجسم جيدًا بالماء البارد.

وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لنتائج سريعة ودائمة.

خلطة الكركم والفازلين لجسم ناصع البياض

نحتاج في هذه الوصفة إلى:

عدد ملعقتين من الكركم كبيرة الحجم، مع ملعقتين أيضًا من الفازلين، ومثلهما من زيت الزيتون.

ثم نقوم بخلط المكونات السابقة معًا جيدًا، حتى نحصل على خليط متجانس تمامًا.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الجسم وتركه لمدة ربع ساعة كاملة، وبعد مرور تلك المدة يتم غسل الجسم بالصابون المعتاد والماء الدافئ.

انتبهي من وضع الكركم الصحيح، حيث يختلف الكركم المستخدم بوصفات التجميل عما يتم استخدامه في المطبخ.

يمكن أن يتم تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع، وذلك حتى تحصلي على النتيجة المرغوب بها.

خلطة النشا والليمون لجسم أبيض صافي

عليكي تجهيز 4 ملاعق كبيرة الحجم من النشا الناعم، ونصف كوب من عصير الليمون لتحضير هذه الخلطة السحرية لتفتيح الجسم.

ثم يتم وضع المكونات بعد دمجها جيدًا سويًا على الجسم، مع ترك الخليط لمدة نصف ساعة كاملة، ثم غسله بالماء الدافئ بعد مرور النصف ساعة.

وينصح بأن تكرر تلك الوصفة لما لا يقل عن ثلاث مرات كل أسبوع حتى تحصلين على النتائج المنتظرة في أقل وقت.

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