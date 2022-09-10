نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الصاروخية.. إزالة شعر الوجه والجسم كله بخلطة الترمس المطحون السحريه لازالة الشعر بدون الم نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد من الوجه ومناطق الجسم المختلفة، تعتبر هذه الوصفة من أكثر وصفات إزالة الشعر فعالية حيث أنه بعد استخدامها يصبح الجسم ناعم تمامًا بعكس تلك الطرق والوسائل التي تزيل الشعر ليس من جذوره وبالتالي ينمو الشعر بعد يوم أو يومين من إزالته، ولكن هذه الوصفة تعمل على إزالة الشعر من الجذور ويمكن أن يظهر الشعر بعد ذلك بعدها بثلاثة أسابيع أو أسبوعين. طريقة عمل وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر المكونات المطلوبة:- كب كبير من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي. خطوات عمل وصفة الليمون والسكر للتخلص من الشعر الزائد:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا وقومي بوضع الطبق الذي يحتوي على المكونات داخل حمام مائي حتى يذوب تمامًا بداخلها.

بعد أن تذوب المكونات في بعضها قومي برفعها وتركها حتى تبرد حتى لا تؤذي جلدك وبعدها ابدئي في تطبيقها على وجهك أو جسمك في المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

اتركي الخليط على الجلد لمدة خمس دقائق ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم إزالة الشعر من جذوره وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع أو مرة واحدة بحسب الشعر. وصفة الترمس والليمون لإزالة الشعر المكونات اللازمة:- كوب كبير من الترمس المر المطحون.

ماء مغلي. خطوات عمل وصفة الترمس لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم:- ضعي الترمس داخل الماء المغلي واتركيه منقوع بداخله لمدة يوم كامل بليلته في مكان درجة حرارته بارده.

بعد ذلك قومي بوضعه داخل زجاجة بخاخ بلاستيكية وابدئي في رّش المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

احرصي على ترك الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل وافرديه بيديك في نفس اتجاه نمو الشعر وعند إزالته أزيليه في عكس اتجاه نمو الشعر.

اشطفي المنطقة بماء بارد ثم قومي بشطفها وترطيبها جيدًا واستمري عليها مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

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