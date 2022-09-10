نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل وهبوط الكيك مكون سري رهيب أضيفيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك أبداً جربيه ولن تندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون سري رهيب ضعيه على الكيكه تكون هشه وقطنية، يمكن تحضير الكيك بالكثير من الطرق المختلفة مع اختلاف المكونات في جميع الحالات وتكون النتيجة المطلوبة في جميع الحالات هي الحصول على كيك هش وخفيف ومرتفع، ويمكن استخدام الكيك كوجبة إفطار خفيفة أو وجبة خفيفة على مدار اليوم، حيث يوجد الكيك في جميع البيوت بشكل متكرر، ويبحث أغلب ربات البيوت على مكون سحري يمكن استخدامه مع الكيك لضمان نجاح الكيك وارتفاعه ويكون هش، وفي هذا المقال سوف نقدم هذا المكون بالتفصيل. مكون سري رهيب ضعيه على الكيكه تكون هشه وقطنية مكونات تحضير الكيك كوب حليب.

كوبان دقيق.

كوب زيت.

كوب سكر.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب زبادي.

4 حبات من البيض.

ملعقة خل.

ملعقة نشا.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة بيكربونات الصوديوم. أفضل طريقة لإعداد الكيك الطري الهش في البيت بخطوات ناجحة يحتاج تجهيز الكيك إلى اتباع مجموعة من الخطوات المعينة لتحضيره إضافة إلى مجموعة من المكونات الصحيحة حتى نحصل على قوام طري وهش وذلك من خلال الخطوات التالية: يجب الحرص على اختيار نوع من الدقيق الفاخر ونخله مرتين قبل استخدامه.

نقوم بوضع النشا والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم على الدقيق وهذه المكونات من المكونات التي تجعل الكيك هش وخفيف.

نضع في الخلاط الكهربائي البيض والسكر ونخفقهما معاً ثم نقوم بإضافة الحليب والزبادي والفانيليا ونخلط.

نقوم بعد ذلك بوضع كمية الزيت المتمردة لدينا بالتدريج حتى يصبح قوم الخليط الموجود لدينا ثقيل ثم نقوم بإضافة الخل.

نضع المكونات الجافة على الخليط بشكل تدريجي مع التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي.

نقوم بإحضار قالب تم دهنه بكمية من الزيت والدقيق ونضع به الخليط.

نضعه في الفرن وقد تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية.

نترك الكيك لمدة ساعة تقريباً مع متابعتها كل فترة ثم نخرجها ونتركها لتبرد ثم تقدم.

يمكن تقديم الكيك مع الشاي أو الحليب أو القهوة.

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