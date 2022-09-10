هديه العروسة.. بكيس بيكنج بودر جسمك هينور تبييض فورى وازالة سواد السنين فكرة مش هتخطر على بالك

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عمر شويل - جدة نناقش اليوم طريقة عمل وصفة البيكنج بودر والصابون لتبييض الجسم وتقشيره، تعد عملية تقشير الجسم هي من أكثر العمليات أهمية في روتين العناية بالجسم والبشرة، فالتقشير يخلص الجلد من أي ميكروبات وجلد ميت أو زائد في الجسم ويجعل الجلد خالي من أي طبقات، والتقشير المنزلي بالخلطات الطبيعية أفضل من التقشير الكيميائي كما أنه أقل تكلفة منه ويعطي البشرة والجسم فوائد عظيمة ويعمل على تفتيحها ويزيد من نضارتها وإشراقها. طريقة عمل وصفة البيكنج بودر والصابون لتبييض الجسم المكونات المطلوبة:- صابونة كبيرة مبشورة.

عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

ماء ورد.

زيت زيتون وزيت ورد بمقدار ملعقة واحدة. خطوات عمل خلطة الصابون والبيكنج باودر للتقشير والتبييض:- قومي بإحضار الصابونة وقومي ببشرها ومن الأفضل أن تكون الصابونة طبية خالية من أي كيميائيات حتى لا تؤثر على الجلد.

بعد ذلك قومي بإضافة النشا والبيكنج باودر وماء الورد مع الصابون وبعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعضها وضعها داخل حمام مائي أو ميكروويف حتى تذوب تمامًا.

ثم قومي بعد ذلك بإضافة باقي المكونات مع الخليط المذاب وقلبيه واتركيه حتى يبرد ثم ابدئي في فرده على بشرتك أو المنطقة التي ترغبين في تقشيرها و تفتيحها في جسمك.

دلكي مع الفرد لمدة ثلاث دقائق وبعدها اتركي الخلطة على المنطقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا بماء دافئ أو بارد وجففيها ثم قومي بترطيبها جيدًا.

احرصي على استخدام وصفة الصابون مع البيكنج باودر مرتين خلال الأسبوع الواحد. فوائد البيكنج باودر للجسم والبشرة يساهم البيكنج باودر في تقشير الجلد ويقضي على الجلد الزائد والميت في الجسم.

كما أنه يمكنك استخدامه لعمل غسول الوجه فيزيد من نضارتها وإشراقها.

يهدئ من التهابات البشرة ويعالج الحروق التي تسبب فيها أشعة الشمس الحارقة.

يقضي على على الرؤوس السوداء والحبوب التي تصيب البشرة وتؤثر في مظهرها.

كما أنه يمكن أن يساهم في عمل كريمات تعمل على تسمين الوجه والخدود بنسبة كبيرة بالمداومة على استخدامه يوميًا.

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