فطائر البطاطس المقلية مع صوص الجبن أسهل وألذ المقبلات

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عمر شويل - جدة فطائر البطاطس المقلية من المقبلات التي تقدم في المطاعم بجانب الأكلات الرئيسية، وهى من أسهل أنواع المقبلات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ويتم تقديمها أيضاً كوجبة خفيفة مع الخبز وصوص الجبن اللذيذ، ويفضل الصغار والكبار تناول البطاطس لأنها تساعد على الشبع وتقلل الشعور بالجوع، ولكل عشاق البطاطس سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر البطاطس المقلية وصوص الجبن في المنزل بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات فطائر البطاطس المقلية

يمكنك تحضير فطائر البطاطس اللذيذة بمكونات بسيطة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الفطائر: كيلو من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة التحضير يتم تحضير فطائر البطاطس المقلية بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: نقوم بتقشير كيلو من البطاطس وغسلها جيداً بالماء ثم تقطيعها مكعبات صغيرة الحجم. نسلق البطاطس في الماء حتى تنضج تماماً ثم نصفيها من الماء. نهرس البطاطس جيداً بالشوكة ونضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقتين كبيرتين من نشا الذرة، ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر البري. ثم نشكلها إلي كرات متوسطة الحجم ونضغط عليها قليلاً لتصبح على شكل دائرة. نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك. تقلى الفطائر في قليل من الزيت الساخن على نار هادئة حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين. عند تمام النضج نخرج الفطائر من الزيت وتوضع على ورق مطبخ ثم تقدم مع صوص الجبن بألف صحة وعافية. طريقة عمل صوص الجبن المقادير

نصف لتر من الحليب (2 كوب ونصف).

ملعقة كبيرة من خلطة البشاميل الجاهزة.

ملعقة صغيرة من بودرة الخردل.

ملعقة صغيرة من الكاتشب.

400 جرام جبن شيدر أمريكي (جبن البرجر).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير نضع نصف لتر من الحليب (2 كوب ونصف) في إناء عميق ثم نضيف ملعقة كبيرة ممسوحة من خلطة البشاميل الجاهزة، وملعقة صغيرة من بودرة الخردل، وملعقة صغيرة من الكاتشب، ونصف ملعقة من الملح، ونصف ملعقة من السكر ونقلب المكونات جيداً حتى تذوب. ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب لمدة عشر دقائق ثم نضيف 400 جرام من الجبن الشيدر. ثم نطفئ النار ونقلب باستمرار حتى يذوب الجبن تماماً. نترك صوص الجبن يبرد تماماً قبل التقديم.

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