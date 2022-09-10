نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الهريس السعودي الأصلي بالطريقة الشعبية وسر نجاح الهريس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الهريس السعودي الأصلي، أو الهريس الإماراتي، هو أكلة عربية شعبة أصيلة، منتشرة في دول الخليج العربي وبلاد الشام، وتحضرها كل دولة على طريقتها الخاصة، والهريس له العديد من الأسماء المختلفة المعروفة بين الشعوب العربية، ومنها على سبيل المثال؛ الطلوع أو القمحية، أو الهريس أو الحنطية أو سيد المائدة أو الهريسة، وهو أكلة هندية الأصل والمنبع، حيث تنتشر في الكثير من الدول الآسيوية، والطبق عبارة عن كمية من القمح الذي تم غليه مسبقًا، وبعدها يهرس ويطحن جيدًا، ويضاف إليه اللحم حسب رغبتك، حيث يمكنك عمل الهريس بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل الهريس باللحم، أو طريقة عمل الهريس بالدجاج، وكذلك طريقة عمل الهريس الاحمر، كما نجد طريقة عمل الهريس الإماراتي، وكذلك طريقة عمل الهريس السعودي، أو طريقة عمل الهريس الحجازي.

كيف أسوي هريس؟

يمكنك تحضير الهريس في منزلك، في العزائم والمناسبات، وهو وجبة مناسبة جدًا لشهر رمضان المبارك، حيث يمنح المتذوق له الشعور الفوري بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى قيمة الطبق من عناصر غذائية متعددة ومفيدة، حيث يحتوي على الألياف والبروتين المطلوبين، ويشتهر على موائد عمان والإمارات بشكل كبير جدا، وله طريقة مميزة للتحضير في السعودية. كما يمكنك تسوية الهريس بأكثر من طريقة مختلفة. حيث يمكنك استخدام طريقة عمل الهريس بقدر الضغط السريعة.

ما الفرق بين الهريس والجريش؟

يختلط على البعض التفرقة بيم الهريس والجريش، حيث يدخل القمح في تحضير كلا منهما، ولكن يمكن القول بأن الفرق بين طريقة الهريس السعودي الأصلي، أو كما يطلق عليه طريقة عمل الهريس السعودي، وطريقة عمل الجريش السعودي، هي كيفية استخدام القمح في كلاهما، فالهريس يكون القمح مطحونًا به بشدة، في حين نجد أن القمح في الجريش يكون غير مطحون وإنما مجروش فقط، وهذا هو سر تسميته. كما توجد أكلات شعبية سعودية مختلفة الطريقة في تحضيرها مثل؛ طريقة عمل السليق بالحليب، وطريقة عمل المرقوق السعودي، وغيرهم الكثير من الأكلات.

كم ساعة ينقع حب الهريس؟

ومن الأمور التي تعد سر نجاح الهريس في المنزل، هو أن القمح يتم غسله ونقعه في الماء، لمدة لا تقل عن 7 ساعات متواصلة. وبعدها نبدأ في تصفيته وسلقه على درجة حرارة متوسطة. وذلك حتى تنضج حباته جيدًا.

هل البرغل هو الهريس؟

هناك عددًا من الاختلافات بين كلا من الهريس والبرغل. وتكمن تلك الاختلافات في سر نجاح طريقة عمل الهريس. والفروق كالتالي:

أولا يكون شكل البرغل أسمر قليلا عن الجريش.

كما يكون البرغل أكثر خشونة من الجريش.

ما هي مكونات الهريس؟

دجاج بوزن 800 جرام أو أكثر.

كوبان من القمح (حب كامل).

حبة بصل مقطعة إلى مكعبات ناعمة.

عودان من القرفة.

2 لتر من الماء المغلي.

رشة ملح حسب رغبتك.

½ كوب حليب بودر.

كيف يتم عمل الهريس؟