ازاي تنسقي الالوان بشكل صح عشان تباني ارفع لو جسمك كيرفي

لو جسمك كيرفي او مليان ومش بتعرفي تختاري الالوان صح عشان تداري ديفوهات الجسم ، يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، تابعي معانا السطور الجايه وشوفي طريقة تنسيق الالوان للجسم الكيرفي عشان يبان ارفع.
تنسيق الالوان للجسم الكيرفي:
1- خليكي ذكية في اختيار الالوان:
العبي على نقط قوتك ، لو انتي جسمك على شكل الساعة الرملية والجزء اللي فوق مليان اكتر من الجزء اللي تحت من الجسم ، في الحالة دي استخدمي لونين عكس بعض يتقابلوا عند منطقة الوسط ، واتأكدي انك تختاري اللون الغامق للجزء اللي فوق ، اما لو الجزء اللي تحت هو المليان اكتر ، يبقى اعملي العكس والبسي الالوان الغامقة للجزء اللي تحت من الجسم.
2- حددي الجسم بالالوان:
المرة الجاية لما تيجي تشتري اي لبس جديد ، دوري على فستان بدرجتين لون (زي البيج والاسود) ، مع لون اسود في الجانبين ، ده هيخلق وهم ان الوسط اصغر وهيبرز منحنيات الجسم بشكل مثالي.
3- اختاري الفساتين بلون موحد:
الجسم على شكل الساعة الرملية بيطلع شكله حلو جدا مع الفساتين اللي بلون واحد ، ممكن تختاري فستان باللون الازرق ، وعشان تدي للون نعومة ممكن تلبسي فوقيه جاكيت بلون وردي فوشيا ، وممكن تسيبي الجاكيت مفتوح وتلبسي حزام فوق الفستان ده هيحددلك منطقة الوسط.
4- دخلي درجات الالوان المحايدة:
اللون المحايد بيبرز اللون الفاقع اكتر من اي لون تاني ، فلو انتي مش عايزة تلبسي لونين فاقعين في نفس الوقت ، في الحالة دي اختاري لون محايد مع لون جريء ، زي مثلا بلوزة بيجمع بنطلون جريء باللون الاورينج ، او قميص ابيض كلاسيك مع جيبة خضرا.
مجموعة افكار بالصور تستوحي منها اللوك بتاعك:
نصايح للبس الملابس المطبوعة مع الجسم المليان
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