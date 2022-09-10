نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر من أسرار محلات الحلواني الشهيرة …أسرع وأسهل طريقة عمل بسبوسة الزبادي والقشطه المرمله اللذيذ مش هتبطلى تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسبوسة الزبادي والقشطه سر من أسرار محلات الحلواني الشهيرة، تعد من أفضل أنواع الحلويات وأسهلها، وهي حلوى شرقية تحظى بحب الجميع حيث يفضل تناولها الصغير والكبير، خاصة أن لها طرق صنع مختلفة وحشوات متنوعة تزيد من الإقبال عليها، و أهم مكوناتها هو الزبادي حيث يضيف لها طعم شهي وقوام طري، كما أنه عنصر غذائي صحي ومفيد لأمراض عسر الهضم، لذا اليوم سنوضح طريقة سهلة لعمل لتحضيرها . طريقة عمل بسبوسة الزبادي والقشطه البسبوسة من أسهل الوصفات لعمل مكوناتها كالتالي:- المكونات 2 كوب سميد.

واحد كوب سكر.

2 كوب زيت.

2 كوب زبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات القشطة 2 كوب لبن سائل.

2 ملعقة كبيرة نشا. مكونات الشربات 2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

فانيليا أو قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير نضع كل المكونات الجافة في وعاء.

نضع الزيت والزبادي ونقلب جيدا حتى تتداخل المكونات.

نضع اللبن السائل على النار ونضيف له نشا والقليل من الماء ونقلب جيدا حتي يصبح القوام مثل القشطة

نضع الخليط بصينية مقاس 26 سم ويترك 20 دقيقة ثم نضع القشطة على الوجه.

ومن ثم يدخل الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تترك الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة، يتم تحضير الشربات في هذه الأثناء.

نضع الماء والسكر على النار بدون تقليب ويترك حتى يغلي 5 دقائق متواصلين

ونضع الفانيليا وعصير الليمون أو ماء الورد ومن ثم يرفع من ع النار.

نخرج صينية البسبوسة من الفرن بعد فوات الوقت المحدد ونضع الشربات عليها.

من الفرن بعد فوات الوقت المحدد ونضع الشربات عليها. تقطع البسبوسة بعد أن تبرد وتقدم. نصائح لعمل بسبوسة رائعة لعمل بسبوسة رائعة يجب اتباع بعض النصائح منها كالتالي:- الالتزام بالمعايير المكتوبة في الوصفة .

استخدام كوب واحد للمعيار لجميع المكونات.

يجب ألا نفتح الفرن أثناء تسويتها حتى لا يفقد حرارته .

يجب الضغط على العجين بملعقة حتى يخرج الهواء ويتماسك القوام.

من الممكن استخدام القشطة الجاهزة التي تباع في المحالّ بدلاً من القشطة منزلية الصنع

لأن القشطة البلدي تذوب عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، لكن الأولي جيدة التماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر من أسرار محلات الحلواني الشهيرة …أسرع وأسهل طريقة عمل بسبوسة الزبادي والقشطه المرمله اللذيذ مش هتبطلى تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.