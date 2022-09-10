نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة موس الشوكولاتة بدون بيض أو جيلاتين بطريقة سهلة وبسيطة وطعم أحلى من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجسم يحتاج إلى تناول السكريات كما أن الأطفال تحب تناول الشوكولاتة على مدار اليوم والحل هي كيكة موس الشوكولاتة اللذيذة فهي من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها لأسرتك والضيوف، وهي عبارة عن كيك مع طبقة من موس الشوكولاتة وجناش شوكولاتة واليوم نقدم لكم طريقة عملها في البيت بالتفصيل فتابعونا. كيكة موس الشوكولاتة بدون بيض أو جيلاتين مكونات الكيك: كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكاربوناتو.

نصف كوب ماء فاتر.

ثلث كوب لبن رائب.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات طبقة الموس: 2 كوب كريمة لباني.

كوب ونصف حليب.

نصف كوب سكر بودرة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو. طبقة الجناش: نصف كوب كريمة ساخنة.

نصف كوب شوكولاتة.

كاكاو لتزيين الوجه. طريقة التحضير: أولا نقوم بتجهيز طبقة الكيك ويجب أن تكون رقيقة وليست سميكة ويكون ذلك من خلال إحضار وعاء كبير ونضع بداخلها.

منخل ونضيف الدقيق مع الكاكاو الخام والسكر ورشة الملح وأيضا البيكنج بودر وبيكاربوناتو وننخل جيدا حتى تصبح الكيكة هشة.

بعد ذلك نضيف الماء الساخن مع الزبادي والزيت ونقلب جيدا في اتجاه واحد ثم نضع البيضة مع الفانيليا ونستمر في التقليب.

عندما نحصل على القوام المطلوب نصب الكيك في صينية مدهونة بالزيت ومغلفة بورق زبدة وندخلها إلى فرن ساخن مسبقا.

حتى تنضج ثم توضع جانبا حتى تبرد ونزيل ورق الزبدة منها ونضعها في صينية تكون مفتوحة من الجوانب لسهولة تقديمها.

الآن نقوم بتجهيز طبقة الموس وهي عبارة عن كريمة لباني مع سكر بودرة ونخفق بالمضرب على سرعة متوسطة لعدة دقائق.

ثم نضيف الحليب والكاكاو مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على القوام الكريمي الكثيف بعد ذلك نضع طبقة الموس فوق الكيك.

ونضعها في الثلاجة حتى نجهز الجناش نسخن الكريمة على النار ونضيف الشوكولاتة بعد رفع الكريمة من النار ونتركها 5 دقائق.

ثم تقلب والآن أصبح الجناش جاهز عندما يبرد يصب فوق طبقة الموس وندخلها الثلاجة ساعتين وقبل التقديم نرش القليل من الكاكاو على الوجه وبالهنا والشفا.

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