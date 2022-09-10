نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذور الكتان سحر لعلاج التجاعيد وشد الجلد وقفل المسام ستجعلك بنت عشرين عام في أسبوع واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث السيدات دائما عن الوصفات السريعة والخفيفة للحصول على وجه مشرق وصافي خالي من التجاعيد وتعتبر بذور الكتان هي الحل السريع للحصول على هذه النتيجة، لاحتوائها على الحمض الدهني أوميغا3 المعروف بفوائدها المذهلة للبشرة ومنها علاج التجاعيد وشد الجلد واليوم نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية المكونة من بذور الكتان للبشرة فتابعونا. بذور الكتان لعلاج التجاعيد وشد الجلد وقفل المسام المكونات: ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة جل الصبار. مكونات المقشر: ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز وعاء ونضع بداخله ملعقة كبيرة من بذور الكتان مع الماء ونرفعها على النار حتى تغلي ثم ترفع جانبا.

نتركها قليلا حتى يصبح الماء مثل الجل ثم تصفي ونضيف عليها النشا مع جل الصبار لكي يصبح القوام كريمي.

الآن نقوم بتجهيز البشرة لهذه الوصفة عن طريق وضع المقشر عليها من خلال غمس نصف حبة ليمون في السكر.

ونقوم بتدليك البشرة لعدة دقائق وتغسل بالماء الفاتر وبعد ذلك نفرد الوصفة على الوجه والرقبة واليدين ونتركها 25 دقيقة.

نغسل البشرة بالماء البارد تكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستصبح بشرتك بيضاء ومشدودة خالية من التجاعيد. بذور الكتان وزيت اللوز لشد البشرة المكونات: ملعقة كبيرة بذور كتان.

ثلث كوب ماء.

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الماء مع بذور الكتان ونغطيها بقطعة من القماش القطن ونتركها لمدة 4 ساعات حتى تتكون طبقة مثل العجينة.

نغسل البشرة جيدا بالماء والغسول وندهن طبقة من المزيج السابق بعد وضع زيت اللوز عليها ونتركها حتى تمتصها البشرة.

ثم نضع طبقة أخرى وهكذا لكي نصل إلى 4 طبقات ثم تغسل البشرة بالماء تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على وجه مشدود وصافي. بذور الكتان وزيت الزيتون لبشرة شابة بدون تجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

3 قطرات من فيتامين ه.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج جل بذور الكتان مع زيت الزيتون وأيضا ماء الورد وفيتامين ه ونقلب جيدا ثم يوزع على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء هذه الوصفة تكرر مرتين أسبوعيا لتفتيح وشد الجلد وجعل البشرة صافية ونقية مثل الأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بذور الكتان سحر لعلاج التجاعيد وشد الجلد وقفل المسام ستجعلك بنت عشرين عام في أسبوع واحد فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.