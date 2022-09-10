تعالى اعلمك طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت نهائي مش هتصدقي النتيجة لازم تجربيها بنفسك

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عمر شويل - جدة طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت نهائي، يعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات المفيدة للجسم بشكل كبير، ويعتبر أيضاً من ضمن الوجبات المفضلة والمحببة لدى كثير من الأشخاص، ويتم تجهيز الباذنجان بطرق كثيرة ومختلفة ولكن الباذنجان المقلي يظل هو الأكثر شعبية والأفضل عند كثير من الأشخاص، وعلى الرغم من فوائد الباذنجان إلا أنه يعتبر سبب في إصابة كثير من الناس بأمراض خطيرة بسبب استخدام كمية كبيرة من الزيت عند طهية، ويوجد طريقة صحية ومميزة يمكن طهي الباذنجان من خلالها بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى استخدام زيت غزير وامتصاص الباذنجان كمية كبيرة منه، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم تلك الطريقة على أمل أن تنال اعجابكم.

طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت نهائي

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق الصحية التي يمكن إعداد الباذنجان بها، حيث يصبح الباذنجان خفيف وذات طعم رائع ولذيذ بنفس الطعم المعتاد له.

خطوات التحضير:

نقوم بإحضار كمية من الباذنجان حسب الرغبة ثم نقوم بتقشيره أو نتركه بالقشر حسب الرغبة.

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به ماء مغلي.

نقوم بإضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من الماء المغلي ونقوم بالتقليب الجيد حتى يذوب الملح تماماً.

نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة السمك، ثم نقوم بوضع شرائح الباذنجان داخل المياه.

نترك قطع الباذنجان لمدة نصف ساعة على الأقل.