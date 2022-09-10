تطويل صاروخى.. اسرع خلطة لتطويل الشعر مثل الهنود ووقف التساقط وانبات الفراغات في 7 ليالي فقط

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عمر شويل - جدة تطويل الشعر من الأمور الهامة للغاية التي تبحث عنها السيدات حيث يمكنك الحصول على شعر طويل من خلال الوصفات الهندية البسيطة التي لن تحتاج لتعب أو تكاليف كبيرة، كما أن الوصفات الهندية لتطويل الشعر تأتي بنتيجة ممتازة لتطويل الشعر بدون معاناة، مهما كان نوع الشعر ومشاكله المختلفة فلن تعاني من خلال استخدام الوصفات الهندية البسيطة والمتميزة بشكل كبير، حيث أننا نوفر لكم طرق مجربة لتطويل الشعر والتخلص من كمافة مشاكله من خلال هذا المقال بصورة تفصيلية وبدون تعب لكل من يريد الحصول على شعر طويل بدون تعب.

وصفة هندية لتطويل الشعر

هل تريدين تطويل شعرك بدون تكاليف على الإطلاق من خلال وصفة هندية مجربة وبسيطة للغاية فلن تعانين من وجود مشاكل في شعرك في حالة اللجوء لهذه الوصفة وعن الطريقة:

المكونات:

حبة واحدة من البصل ومن ثم تقطيعها 4 أقسام.

فصين من الثوم كبار الحجم.

3 ملاعق من مسحوق السدر.

ملعقتين من زيت الخروع وزيت الزيتون.

مياه فاترة.

طريقة الوصفة:

يتم في البداية تجهيز وعاء به الماء ومن ثم نترك الماء حتى يغلي بالكامل ومن ثم نضع الثوم في الماء .

ومن ثم نضيف السدر وزيت الزيتون وزيت الخروع ومن ثم نقلب الخليط في الماء بصورة جيدة.

ومن ثم نقوم بتقسيم الشعر 4 أجزاء حتى نضع الخليط على الشعر بشكل جيد حتى يتم وضع الخليط بشكل جيد.

ثم يتم ترك الشعر مغطى بقبعة بلاستيكية طوال الليل ومن ثم يتم شطف الشعر في الصباح.

ومن ثم تكرر الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مثالية بكل سهولة.

سوف تلاحظين نتيجة خلال شهر من الاستخدام حيث أن شعرك سوف يطول بشكل ملحوظ.

حيث أن الوصفات الهندية تساعد في تطويل الشعر .

نصائح للاهتمام بالشعر

عليك الحرص على الاهتمام بتصفيف الشعر بمشط خشب ويجب ألا يكون جاف حتى لا يتعرض للتقصف.

كما يجب تناول الفواكه والخضروات المختلفة لتغذية الشعر.

كما يمكنك النوم لعدد ساعات كافي كل يوم للحفاظ على الشعر.

شرب المياه من الأمور الهامة التي يجب الحرص عليها للحفاظ على الشعر من الجفاف بسهولة كبيرة.

وصفه هنديه مساج زيت الزيتون وزيت جوز الهند