صينية البطاطس بالفراخ على طريقتي أكلة خفيفة وسريعة في الحر بطعم شهي

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عمر شويل - جدة صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات الشهية التي تقدم على الموائد في العزومات والأعياد وهي وجبة سريعة وخفيفة ومغذية لاحتوائها على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم ومنها البروتين وبعض الفيتامينات، واليوم نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعمل صينية البطاطس بالفراخ بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المكونات: دجاجة كاملة مقطعة.

4 حبات بطاطس مقطعة.

2 حبة بصل كبيرة.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة سمنة.

2 حبة طماطم مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة خل.

عصير نصف ليمونة.

فلفل رومي مقطع. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا ثم نضعها في محلول النقع وهو عبارة عن ماء بارد مع فلفل أسود حصى وزنجبيل مفروم وملح وعصير ليمون.

نترك الدجاجة في هذا المزيج عدة ساعات للتخلص من رائحة الزفارة ثم تشطف سريعا بالماء ونرفع مقلاة غير لاصقة على النار.

ونضيف بداخلها ملعقة من السمنة ونشوح الدجاجة على جميع الجوانب مع رشة من الملح والفلفل الأسود حتى تأخذ اللون الذهبي.

نبشر البصل ونضيف إليه الطماطم المبشورة مع الثوم وأيضا ملعقة من الخل وعصير الليمون ومكعب مرقة وبهارات.

نقلب المكونات جيدا ثم نضع البطاطس والفلفل المقطع في صينية مع رشة من التوابل وقليل من مزيج البصل والطماطم.

بعد ذلك نقوم بحشو الدجاجة بهذه التتبيلة ونرصها فوق البطاطس ونرفعها على النار وعندما تنضج نضعها في الفرن تحت الشواية.

والآن نقدم صينية البطاطس بالفراخ مع أرز مصري وطبق مخلل مشكل وبالهنا والشفا. صينية البطاطس بالفراخ على الطريقة المصرية دجاجة كاملة مقطعة 4 أجزاء.

عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

بصلة كبيرة.

ملعقة ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

زيت أو سمنة. طريقة التحضير: نشوح الدجاجة بعد غسلها في ملعقة من الزيت أو السمنة مع ملح وفلفل أسود ثم نضع صينية على نار متوسطة.

ونضيف إليها ملعقة من السمنة مع بصل مقطع مكعبات صغيرة ونشوح حتى يذبل وبعد ذلك نضع الثوم والبطاطس.

نقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الصلصة مع عصير الطماطم ومكعب من المرقة وفي هذه المرحلة يمكنك إضافة ملح وفلفل أسود وملعقة صغيرة سبع بهارات.

على الوجه نضيف الدجاج ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج البطاطس والفراخ ثم ندخلها تحت الشواية لكي تحمر وبالهنا والشفا.

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