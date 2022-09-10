نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلي فطور بمكونا موجودة في بيتك….طريقة عمل الفطائر القطنية الهشه موفرة جداً واقتصادية لازم تجربيها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطائر القطنية الهشه موفرة جداً واقتصادية، كثيرا منا يحتاج إلى عمل فطائر وحلويات بأسهل الطرق لتناوله مع الشاي أو الفطار والعشاء، لذلك سنعرض طريقة عمل فطائر هشه وسريعة، يمكنك تناولها مع الشاي فهي ذات مذاق رائع، حيث أصبح في هذه الأيام شراء الفطائر يوميا لنا أو للضيوف في ظل غلاء الأسعار أمر مكلف لذا يجب تعلم كيفية صنع هذه الفطائر في المنزل بأقل التكاليف.

عمل الفطائر القطنية الهشه

مكونات هذه الفطائر متاحة في أي منزل وفي أي وقت وهي :-

مكونات الفطائر السريعة والهشة

طريقة التحضير

نضع السكر مع الخميرة وقليل من الماء لمدة 5 دقائق للتأكد من نجاح الخميرة.

نضيف الزبدة للخليط السابق على أن تكون سائلة.

نضع الدقيق ونعجن حتي نحصل علي القوام المطلوب.

تغطى العجينة بفوطة نظيفة، نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة حتى تخمر وتتضاعف الكمية.

نفرد العجينة بالنشابة علي رخامة المطبخ.

نستخدم القطاعات لتشكيل العجين.

يجب ألا تكون العجينة سميكة من الداخل حتى تحصلين على أجمل فطائر هشة وسريعة.

نضع العجين في صينية كبيرة ثم نتركه يخمر 30 دقيقة أخري ليتضاعف الحجم مرة ثانية.

نضع الزيت علي النار علي درجة حرارة 180° نضع العجينة في الزيت بعد ٱن يسخن.

عندك يصبح لونها باللون الأصفر الذهبي نخرج العجينة على ورق مطبخ ليمتص الزيت الزائد.

نضع السكر البودرة مع قليل من الفانيليا ونرش على وجه الفطائر وتقدم مع الشاي.

نصائح لعمل فطائر هشه وسريعة