هديتى للعرايس ….الشاي الأخضر والزبادي لتفتيح وشد البشرة ونضارتها مقشر طبيعي للبشرة

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عمر شويل - جدة الشاي الأخضر والزبادي لتفتيح وشد البشرة ونضارتها مقشر طبيعي للبشرة، الرغبة في الحصول على مظهر جيد ومشرق رغبة جميع السيدات دائما، لذلك يبحثن عن الوصفات الطبيعية والمفيدة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة، ومن أهم هذه الوصفات، وصفة الشاي الأخضر مع الزبادي لتفتيح البشرة، حيث إن الشاي الأخضر والزبادي من المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح وترطيب البشرة وإعطائها نعومة ومظهر مشرق وجذاب، كما يعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة، وسنشرح لكم كيفية عمل هذه الوصفة وفوائد الشاي الأخضر والزبادي للبشرة. الشاي الأخضر والزبادي لتفتيح وشد البشرة من الممكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وبأقل التكاليف. المكونات ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر. طريقة التحضير نضع جميع المقادير في وعاء ونخلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانساً.

يتم وضعه على بشرة نظيفة لمدة 10 دقائق، ثم يغسل بالماء الدافئ. وصفة أخرى للشاي الأخضر مع الزبادي المكونات ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

نصف ملعقة كركم. طريقة التحضير نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نضع الخليط لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ. هل هناك أي آثار جانبية لوصفة الشاي الأخضر مع الزبادي لتفتيح البشرة وصفة الشاي الأخضر مع الزبادي لتفتيح الوجه وصفة آمنة على البشرة ، لكن من الممكن أن يتسبب الشاي الأخضر في ظهور حساسية جلدية، والأعراض كالتالي:- ظهور بقع حمراء في البشرة.

ظهور طفح جلدي مع احمرار. فوائد الزبادي للبشرة من المعروف أن الزبادي مفيد للجسم والبشرة وفوائده كالتالي:- أظهرت العديد من الدراسات أن الزبادي يزيد من ترطيب البشرة ونعومتها.

يضيف للبشرة اللمعان والنضارة ويساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد في التخلص من البقع السوداء التي تسببها الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

زيادة مرونة البشرة، وتقليل ظهور علامات التقدم في العمر. فوائد الشاي الأخضر للبشرة الشاي الأخضر وفوائده الكثيرة:- تقليل من خطر الإصابة بسرطان الجلد لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة.

المواد المضادة للأكسدة تؤخر ظهور الشيخوخة المبكرة.

يعد الشاي الأخضر علاجاً فعالاً للمشكلات الجلدية.

يعزز ترطيب البشرة.

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