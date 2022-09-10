نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات رائعة للتخلص من حبوب الشباب بطرق طبيعية آمنة ومكونات طبيعية والنتيجة فعالة وغير متوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حبوب الشباب من أكثر المشكلات التي قد تزعج الكثير من الشباب، فقد تعطى الوجه شكل غير مرغوب فيه، ولذلك لابد من اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تنظيف الوجه والقضاء على الحبوب والبثور والبقع التي قد تظهر مكان الحبوب، لذلك تابعو معنا السطور القادمة فسوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي.

طرق طبيعية لإزالة حب الشباب

هناك مجموعة مميزة من المواد الطبيعية يمكن من خلالها عمل وصفات آمنة جدًا على البشرة وتساعد في الحصول على أفضل النتائج ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الثوم والزبادي

وصفة مميزة وتعطي نتائج رائعة في إزالة البقع والبثور السوداء والحبوب بشكل نهائي، وخاصتًا إذا تم المداومة على استخدامها، وطريقة الاستخدام والتحضير كالتالي:

المكونات

أربع فصوص من الثوم.

ملعقتين من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير

يتم طحن الثوم في البداية حتى يصبح ناعم.

أضيفي إليه الزبادي واخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح مثل المعجون.

يتم توزيع الخليط على بشرة نظيفة تمامًا.

لابد من مراعاة التدليك أثناء وضع الخليط على البشرة.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل الوجه في النهاية بالماء والغسول الطبيعي.

استمري في استخدام الماسك لتحقيق أفضل النتائج.

وصفة الشاي الاخضر للتخلص من حب الشباب

الشاي الأخضر له دور فعال في علاج الالتهابات والتي تكون مصاحبة لحب الشباب مما يؤدي إلى جفاف الحبوب والتخلص منها وتنظيف البشرة بعمق، وطريقة التحضير والاستخدام كالتالي:

المكونات

بعض أكياس شاي اخضر مستعملة من قبل.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام اكياس الشاي الأخضر لعمل كمادات للبشرة، وذلك من خلال تمرير الأكياس على الوجه للحصول على أفضل النتائج المطلوبة.

استخدام الليمون الطبيعي

الليمون له خصائص مضادة للالتهاب ويساعد على التخلص من حب الشباب وتفتيح البشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من عصير الليمون.

كرات صغيرة من القطن.

طريقة الاستخدام