كعبك هينور.. الليمون وزيت اللوز أسرع وصفه سحريه للتخلص من تشققات وسواد الكعبين في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة نجد أن وصفة الملح لتنعيم الكعبين هي من الوصفات التي فعاليتها كبيرة جدًا وفقًا لردود الأفعال والنتائج التي حاذت عليها الأشخاص من استخدامها، فهناك أكثر من وصفة تم تحضيرها من مكونات طبيعية للتخلص من تشققات الكعب وخشونتهما ولكن هذه الوصفة هي من أكثر الوصفات فائدة من ناحية الفعالية والفائدة التي تعود على الجلد منها لأن الملح هو مكون مفيد جدًا لصحة الجلد ويخلصه من البكتيريا ويقضي على الجلد الزائد والميت. طريقة عمل وصفة الملح لتنعيم الكعبين المكونات والأدوات المستخدمة:- حجر خفاف.

ملعقتان كبيرتان من ملح البحر الخشن.

زيت أطفال.

عدة قطرات من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خطوات استخدام الملح لتنعيم الكعبين:- جهزي حوض الاستحمام الخاص بك واملئيه بالماء الدافئ ثم قومي بصب المكونات السائلة كلها بداخله وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بنقع قدميك داخل الحوض واتركيهما منقوعتين لمدة خمسة عشر دقيقة مع فركهما بواسطة الحجر الخفاف حتى يقشّر الجلد الميت والزائد.

ثم بعد أن تتأكدي من أن الجلد الزائد كله تمت إزالته قومي برفع قدميك وابدئي في تجفيفهما بفوطة قطنية ناعمة وبعدها قومي بترطيبهما بكريم مرطب واحرصي على تغطيتهما أثناء النوم واستمري على هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا. استخدام معجون الأسنان لنعيم الكعبين مكونات عمل الوصفة:- حبة طماطم كبيرة.

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة. خطوات وطريقة عمل وصفة معجون الأسنان لتشققات الكعبين:- أول خطوة تتمثل في غسل حبة الطماطم وتقطيعها إلى نصفين وقومي بأخذ النصف الأول منها واعصريه في طبق عميق قليلًا.

بعد ذلك قومي بوضع كمية من معجون الأسنان على عصير بذور الطماطم وقلبيهم جيدًا ثم قومي بعصر النصف الآخر وقلبي الخليط جيدًا.

افركي كعبيك بالخليط الذي قمتي بتحضيره ودلكيه لمدة خمس دقائق ثم اتركيه على الكعبين لمدة خمسة عشر دقيقة وبعدها قومي بشطهما جيدًا بماء بارد أو فاتر.

جففي قدميك جيدًا ثم قومي بترطيبهما لأن الترطيب يحد من ظهور مشكلة تشققات الكعبين واحرصي على استخدام الوصفة مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

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