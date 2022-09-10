نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا لازالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عملية إزالة الشعر الزائد من أكثر الأمور التي تشعر الفتاة أو السيدة بالانزعاج، نتيجة لشعورهن بالألم، إلى جانب إصابة جلد البعض منهن بالتحسس في حالة لم تستخدم السيدة وسيلة إزالة الشعر المناسبة لنوع بشرتها، وتتعدد الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها التخلص من الشعر الزائد من الجسم، إلا أن الطرق الطبيعية تعد الأفضل والأكثر أماناً على البشرة، إذ أنها تقلل إحساس المرأة بالألم، كما أنها تعمل على تغذية البشرة، وإمدادها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها في الوقت نفسه، ويلعب النشا دوراً فعالاً في إزالة الشعر من الجسم، نتيجة لاحتوائه على عناصر ومواد تعمل على تثبيط نمو الشعر وتحفيزه للتساقط بشكل فعال.

وصفة النشا لازالة شعر الوجه

المكونات

4 ملاعق من النشا.

كمية مناسبة من ماء الورد (يمكن استبداله بالزبادي).

بياض بيضتين.

قطعة قماش مصنوعة من الصوف.

طريقة التحضير

قومي بخفق بياض البيضتين في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي مسحوق النشا إلى البيض المخفوق، ثم قومي بمزجهما جيداً معاً، حتى تحصلي على خليط كريمي القوام.

ادهني المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالخليط الناتج، واتركيه حتى يجف تماماً.

ثم ضعي قطعة من الصوف فوق المنطقة التي قمتي بدهنها في اتجاه نمو الشعر، وابدئي بشدها لنزع الشعر من جذوره في عكس اتجاه الشعر.

وأخيراً اغسلي مناطق إزالة الشعر بالماء البارد (لإغلاق مسامات البشرة، وحمايتها من التهيج).

وأخيراً مرري قطعة من القطن المبللة بماء الورد أو الزبادي على بشرتك بحركات لطيفة باستخدام أصابعك.

وصفة النشا والحليب البودرة لازالة شعر الوجه

3 ملاعق من النشا.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات باستمرار حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.

وزعي العجينة على بشرة وجهك جيداً بشكل متساوي، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ والغسول، ثم الماء البارد.

احرصي على تكرار تلك الوصفة 4 مرات أسبوعياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد

يمكن عمل وصفة أخري تتكون من زيت الزيتون والنشا فإن هذه الوصفة تعمل على إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور كما أنه تقلل من ظهوره فقومي بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الليمون وامزجي المكونات جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها ثم قومي بفرك الخليط