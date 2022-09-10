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عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش الشمسي أو الملتوت الصعيدي الأصلي بكل سهولة بالمنزل الخبز أنواع كثير، ولا يمكن لأحد الاستغناء عنه سواء كان غنيا أو فقيرا، كما كان الخبز ولا يزال الغذاء الرئيسي لكثير من الأسر الفقيرة، لأنه كان الأرخص في الثمن، ولا يزال حتي الآن الخبز من أهم أغذية الفقراء وأرخصها، إذ كان يطلق عليه كما هو الآن ” عيش ” بمعني حياة، حيث تتميز مصر تحديداً وصعيدها بالأخص يحضرون أنواع مختلفة من الخبز مثل منها البلدي الطري، العيش البلدي المحمص، الخبز الشامي، الأبيض، العيش الفلاحي، خبز الشوفان، الباكوم، الشمسي، البتاو، الهبدريه والكره، الدامبرت، الشدى، العيش البيتي، العيش الفلاحي، الخنريت، المجرد، خبز الشعير، خبز الشوفان، ابو قرون ( ابو جرون ).

طريقة عمل العيش الشمسي أو الملتوت الصعيدي الأصلي بكل سهولة بالمنزل

فهذه اغلب أنواع الخبز التى تنتشر وربما اختلفت المسميات من مكان إلى مكان فنجد النوع الواحد فى بعض الأحيان ياخذ مسميات مختلفة باختلاف المنطقة التى يوجد فيها، هذا بخلاف بعض أنواع الخبز التى تصنع خصيصا لمناسبات خاصة أو لأغراض خاصة غير الغرض الرئيسى للخبز ليغمس به الطعام. العيش الشمسي من أشهر أنواع الخبز المنتشرة فى صعيد مصر وهو فى الأساس طعام فرعوني تعود نشأته لآلاف السنين وغير موجود فى أى منطقة فى العالم إلا في مصر، يتميز بشكل ومذاق مختلف تماما عن باقي أنواع الخبز في العالم فهو يجمع بين مذاق الخبز الذي يتناغم مع أى طعام يتم تقديمه وبين الشكل المميز الذي يشبه الكيك الإسفنجي الهش، ويمنح الجسم قدر كبير من الطاقة والقوة ويعد هذا أغرب ما فيه فلا توجد هذه الخاصية فى أى نوع آخر من الخبز.

طريقة عمل العيش الشمسي

المقادير

كيلو دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة خميره فورية.

رشه ملح

ماء دافي للعجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير العيش الشمسي