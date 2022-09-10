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عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش الشمسي أو الملتوت الصعيدي الأصلي بكل سهولة بالمنزل الخبز أنواع كثير، ولا يمكن لأحد الاستغناء عنه سواء كان غنيا أو فقيرا، كما كان الخبز ولا يزال الغذاء الرئيسي لكثير من الأسر الفقيرة، لأنه كان الأرخص في الثمن، ولا يزال حتي الآن الخبز من أهم أغذية الفقراء وأرخصها، إذ كان يطلق عليه كما هو الآن ” عيش ” بمعني حياة، حيث تتميز مصر تحديداً وصعيدها بالأخص يحضرون أنواع مختلفة من الخبز مثل منها البلدي الطري، العيش البلدي المحمص، الخبز الشامي، الأبيض، العيش الفلاحي، خبز الشوفان، الباكوم، الشمسي، البتاو، الهبدريه والكره، الدامبرت، الشدى، العيش البيتي، العيش الفلاحي، الخنريت، المجرد، خبز الشعير، خبز الشوفان، ابو قرون ( ابو جرون ).
طريقة عمل العيش الشمسي أو الملتوت الصعيدي الأصلي بكل سهولة بالمنزل
فهذه اغلب أنواع الخبز التى تنتشر وربما اختلفت المسميات من مكان إلى مكان فنجد النوع الواحد فى بعض الأحيان ياخذ مسميات مختلفة باختلاف المنطقة التى يوجد فيها، هذا بخلاف بعض أنواع الخبز التى تصنع خصيصا لمناسبات خاصة أو لأغراض خاصة غير الغرض الرئيسى للخبز ليغمس به الطعام. العيش الشمسي من أشهر أنواع الخبز المنتشرة فى صعيد مصر وهو فى الأساس طعام فرعوني تعود نشأته لآلاف السنين وغير موجود فى أى منطقة فى العالم إلا في مصر، يتميز بشكل ومذاق مختلف تماما عن باقي أنواع الخبز في العالم فهو يجمع بين مذاق الخبز الذي يتناغم مع أى طعام يتم تقديمه وبين الشكل المميز الذي يشبه الكيك الإسفنجي الهش، ويمنح الجسم قدر كبير من الطاقة والقوة ويعد هذا أغرب ما فيه فلا توجد هذه الخاصية فى أى نوع آخر من الخبز.
طريقة عمل العيش الشمسي
المقادير
- كيلو دقيق أبيض.
- ملعقة كبيرة خميره فورية.
- رشه ملح
- ماء دافي للعجن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة التحضير العيش الشمسي
- حضري عجينة الخميرة فى الليلة السابقة ليوم الخبيز فيتم وضعي الخميرة. السكر فى إناء صغير ويضاف الدقيق وكمية من الماء الدافئ ويتم العجن حتى تصبح العجينة سائلة ثم يغطى الإناء بغطاء محكم ويترك حتى صباح اليوم التالى
- حيث يتم إضافة الدقيق في وعاء عميق وضيفي الخميرة المختمرة سابقاً وقلبيهم جيداً.
- وتبدأ في عملية العجين التي تستمر لمدة ساعة تقريباً حتى يصبح العجين له عرق ويتم تسميك العجينة في فصل الصيف وتطرية العجينة في فصل الشتاء.
- أن يتم تقطيع العجين إلى أقراص دائرية صغيرة أو كبيرة علي حسب إرادتك وتوضع على سطح مستدير كالقرص مرشوشة بالردة ثم يوضع العيش تحت أشعة الشمس حتى يختمر لا يتقيد بوقت معين ففي فصل الشتاء يتطلب مدة لا تقل عن ساعتين وفي فصل الصيف يتطلب ساعة حتى تمام التخمير.
- نقلب العيش على الجانب الآخر بخفة وسرعة حتى لا يفسد شكله، ثم نحضر قماشة نظيفة خفيفة ونمسح بها الرده التي فوقه ونتركه ربع ساعة بعيداً عن الشمس حتى يستريح قليلاً.
- وهي تكون قبل التسوية مباشرةً وهي شق العيش أو تجريح العيش بواسطة شوكة نخيل أو إبرة خياطة نظيفة والشق هو عمل خط دائري حول قرص العجين من الجوانب.
- يتم وضع الخبز فى الفرن البلدى أو فرن الغاز حيث يرص العيش جانب بعضه إلى أن يملئ الفرن ويبقى في الفرن لمدة ربع ساعة حتي تمام التسوية ليخرج بعدها العيش طازجًا له رائحة شهية ومذاق جميل فيتم تناوله ساخنا دون غموس أو غمسه فى السمن المخلوط بالسكر أو العسل وبالهناء والعافية.
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