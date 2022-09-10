نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن طريقة تحضير فطائر الطاسة في 10دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد فطائر الطاسة من الوجبات السريعة واللذيذة والتي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصة أطفالنا حيث أنه يمكن إضافة إليها العديد من الحشوات مما يؤدي إلى تناولها بأطعمة مختلفة وبكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه، ولذلك تبحث الكثير من السيدات والأمهات عن طريقة تحضير فطائر الطاسة بدون الحاجة إلى فرن وبطريقة سريعة وسهلة وتعطي لكي طعم ومزاقا رائعا، وسوف نوضح لكم في هذا المقال خطوات وطريقة تحضير فطائر الطاسة بدون فرن.

مكونات تحضير فطائر الطاسة

تبحث الكثير من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير فطائر الطاسة في المنزل، والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، وإليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.

كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضة دجاج.

ملعقتان من السكر الأبيض المطحون.

كوب كبير من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

ربع ملعقة تكون صغيرة من الملح.

عدد 6 ملاعق كبيرة من الشبت يكون مفروم.

طريقة تحضير فطائر الطاسة في عشر دقائق بدون فرن

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر قليلة التكاليف، إليكم طريقة التحضير بخطوات سهلة وأقل وقت وجهد موضحه كالتالي.

نحضر وعاء مناسب للخلط، ونضع به كوب الماء ثم نضيف بعد ذلك الزيت والسكر بالمقادير السابقة، ثم نضع البيضة على هذا الخليط نقلب كل هذه المكونات معا حتى تمتزج بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك الدقيق والحليب والملح بالمكونات السابقة، ونستمر في تقليب كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تمتزج معا.

نحضر طاسة من التيفال حتى لا يلتصق الخليط بها، ضعي كمية مناسبة من الزيت ثم نقوم بقلي العجين بالتساوي على شكل فطائر، واستمتعي بعد ذلك بفطائر شهية وللذيذة.

يمكنك تقديم الخبز مع كوب من اللبن أو تناول الطعام به أو يمكنك عمل حشو للأطفال داخله مثل الجبن والبسطرمة أو غيرها من الأطعمة التي يتناولها الأطفال كطعام مفيد وصحي دون الحاجة إلي شراء الطعام من الخارج والذي يعرضهم لكثير من الأمراض لعدم ضمان نظافته.