نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من المشروبات الصحية التي تساعد في الحفاظ على سلامة الجسم والتخلص من الأرق وخاصة بعد يوم شاق يبحث الكثير على بعض المشروبات التي تجعلهم أكثر نشاطًا وأقل توترًا وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم المشروبات التي تساعد على ذلك ومدى تأثيرها على صحة الجسم دون أن يضر الجسم ودون الشعور بأي أعراض جانبية.

افضل عشبة فعالة لعلاج الأرق

هناك العديد من الأعشاب التي تساعد في تقليل الأرق والمساعدة على الاسترخاء دون الحاجة إلى تناول العقاقير آو المهدئات التي لها أثار جانبية على الإنسان فيمكنك تناول الأعشاب البديله للاسترخاء والإحساس بالنعاس بشكل سريع ومن اهم تلك الأعشاب النعناع الذي يساعد في التخلص من الأرق وسوف نتناول طريقة تحضيره خلال تلك السطور

المكونات

نعناع.

ماء.

ليمون.

سكر أو عسل نحل.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كنكة على النار ونضيف إليها القليل من النعناع مع التقليب.

نترك تلك المحتويات على النار حتى تغلي.

نقوم بصب تلك المحتويات في الكوب ونضيف إليها ليمونة.

نقوم بإضافة ملعقة من السكر مع التقليب.

نقوم بتناول تلك المشروب مرة واحدة قبل النوم وسوف نلاحظ نتيجة رائعة.

أهمية النعناع للجسم

توجد فوائد لا تعد ولا تحصى للنعناع سوف نتناول أهمها خلال تلك السطور فهو نبات يستخدم في العديد من المنتجات أيضا خاصة للبشرة والشعر لما له من فوائد عديدة يمكنك معرفة فوائده من خلال السطور القليلة القادمة