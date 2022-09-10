نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي من الجاهز.. طريقة عمل المدلعة الاصلية بالطعم اللذيذ بكل اسرار الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المدلعة، فالمدلعة من أشهر الحلويات، والتي ظهرت في الفترة الأخيرة وبعدما لاقت النجاح الباهر، وأحبها الكثير من الأشخاص من مختلف البلدان قد حان الوقت لتجربتها في المنزل، والقيام بها لأولادك، ولزوجك لتسعديهم بها، وتقضوا معاً وقتاً ممتعاً، حيث أنها سهلة، وبسيطة، ومكوناتها ليست مكلفة، ويمكنك تحضيرها بسعر بسيط، وتستمتعوا بها جميعاً بدلاً عن سعرها الباهظ في أماكن تداولها في الآخر، فهيا بنا يا سيدتي معنا في جولة لعمل المدلعة.

طريقة عمل المدلعة

المدلعة عبارة عن بعض الطبقات المتراكمة فوق بعضها البعض، وتختلف من شخص لشخص، ولكن الأساس الخاص بها يتكون من طبقة من البسبوسة، وطبقة من الكنافة هناك من يضع في الوسط الكريمة، والطريقة الأشهر تكمن في وضع طبقة من الشوكلاته أو صوص الكراميل فوقهما، ومن ثم يتم وضع القشدة، أو كرات الأيس كريم، فهيا سريعاً ننتقل للطريقة.

مكونات المدلعة

المدلعة هي حلوى مصنوعة من طبقة من البسبوسة وطبقة من الكنافة وفوقهم الحشو نعرض مكوناتهم بالتفصيل

مكونات البسبوسة

ملعقتين من الزبدة أو السمن.

كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من جوز الهند.

ومكونات الكنافة

ربع كيلو من الكنافة الناعمة.

ربع كوب من السمن.

كوب من السكر البودرة.

مكونات الشربات

3 أكواب من المياه.

نصف كيلو من السكر.

ليمونة.

ملعقة من السمن.

رشة من الفانيلا.

اسهل طريقة لعمل المدلعة

في البداية هيا نبدأ بالشربات لأننا سنحتاج آليه، وهو بارد نضع المياه في إناء على النار، ومن ثم نضيف السكر، والسمن، والفانيليا، وبعد الغليان نقوم بعصر الليمون، ونتركه حتى يصبح القوام مناسب أي ليس ثقيل.

بعد ذلك نأتي للبسبوسة بصينية مناسبة بمقاس ،24 ومن ثم ندهنها بالزبدة، ونتركها ع جانباً.

ثم نضع السميد مع الزبادي، والسمن، ونقوم بفكرها، ولكن بهدوء حتى تمتزج المكونات ونضيف إليهم السكر.

بعد ذلك ننزل بها في الصينية على درجة حرارة ،180 ونتركها حتى نتأكد من نضجها.

كما يجب عند إخراجها أن نسقيها بالعسل المحضر مسبقاً، ويكون باردًا، ونغطيها ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك ننتقل للكنافة نقوم بوضع السكر، والسمن، ونقوم بفكرها، ويفضل طحنها في الكبة.

ثم نقوم بوضعها في صينية، وندخلها الفرن حتى تأخذ لون ذهبي ناعم، ونتركها أيضاً لتهدأ.

بعد ذلك نحضر طبق للتقديم، ونقلب فيه الكنافة، وفوقها قليل من القشدة او الكريم شانية، وهذا متروك لكم.

ثم فوقها نقلب صينية البسبوسة، ونضع على الوجه القشطة او الكرمل والصوص المفضل إليكم، او يمكن تزينها بالكريم شانية و المكسرات.

في الختام عرضنا لكم طريقة عمل المدلعة الأصلية، ويمكنكم أن تضعوا معها أيس كريم بالطعم الذي تفصلونه ستصبح ألذ، وأجمل.