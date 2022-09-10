نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع الخل لازالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن الخل الأبيض يلعب دوراً فعالاً الكثير من الأغراض المنزلية كتنظيف الأسطح وتعقيمها، وفي إزالة البقع من الملابس المتسخة، إلا أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن الخل الأبيض يعد مكوناً فعالاً في التخلص من الشعر الزائد نتيجة لمساهمته في تثبيط نمو الشعر، علاوةً على فعاليته في علاج أي التهابات تعاني منها البشرة، والتقليل من تهيجها، كما أنه يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يعمل بدوره على تنعيم البشرة.

تجربتي مع الخل لازالة الشعر

المكونات

كوب من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ماكينة حلاقة.

طريقة التحضير

قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر والصابون، من أجل تفتيح مسام البشرة.

قومي بوضع الشفرة بداخل كوب الخل الأبيض.

ثم ابدئي بتمرير ماكينة الحلاقة (الشفرة) على مناطق نمو الشعر في نفس اتجاه نموه.

ثم أعيدي غمس الماكينة في كوب الخل، وكرري العملية السابقة، حتى تتخلصي من كل كمية الشعر الزائد.

ثم قومي بشطف جسمك بالماء البارد (لإغلاق مسامات بشرتك).

وأخيراً قومي بفرد كمية من زيت الزيتون على بشرتك، من أجل ترطيبها، والتخلص من أي التهابات قد تعاني منها نتيجة عملية إزالة الشعر.

وصفة الخل والكركم لإزالة الشعر الزائد

كمية مناسبة من الخل الأبيض.

3ملاعق من الكركم.

ملعقة واحدة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات جيداً، حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

ثم قومي بفرد العجينة الناتجة على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها.

انتظري حتى تجف العجينة تماماً على بشرتك، ثم قومي بفركها على برشتك بحركات دائرية لطيفة بعكس اتجاه نمو الشعر.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والصابون.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

نصائح لإزالة الشعر بالخل

وإليك بعض النصائح التي عليك اتباعها أثناء استخدام الخل في إزالة الشعر الزائد