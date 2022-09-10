نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك جل الصبار تعالي أقولك أزاي تفتحي بشرتك من البقع الداكنة حتي لو سواد الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسرعة الصاروخ سوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض بإستخدام جل الصبار الرهيب الذى يعمل على تفتيح البشرة السوداء مهما كانت نوعها من بشرة دهنية أو بشرة مختلطة أو حساسة لأن جل الصبار يساعد البشرة الداكنة فى إزالة كل التصبغات الغامقة وبقع الكلف والنمش والهالات السوداء وإزالة كل الجلد الميت ومع كل هذا يحافظ جل الصبار على صحة ونضارة البشرة ويعمل على تغذيتها لأنه يحتوي على نسبة من الكولاجين الطبيعي الذى يحتاجه الوجه، ويحافظ جل الصبار على البشرة من الشمس لأنه يعمل كعازل طبيعى من أشعة الشمس، وتتكون الوصفة التى سوف نعرضها إليكى من جل الصبار وعصير الموز والجيلاتين وزيت خشب الصندل والجلسرين. مكونات عمل وصفة جل الصبار لتفتيح البشرة أربعة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الموز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الأرز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء طريقة عمل وصفة جل الصبار لتفتيح البشرة أولا نقوم بتحضير إناء ثم نضع به الماء وجل الصبار وعصير الموز والجيلاتين ثم يتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت خشب الصندل والجلسرين وعصير الليمون والنشا ومطحون الأرز ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة جل الصبار جاهزة للإستخدام.

ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدا بإستخدام غسول مناسب ويتم إزالة الأتربة وهذا شرط من شروط نجاح الوصفة.

ثم نقوم بتوزيع خلطة جل الصبار على البشرة جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف تماما، وبعد مرور الوقت نقوم نغسل وتنظيف الوجه وإزالة الخلطة بالماء البارد.

ويكرر إستخدام هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد مرور أول أسبوع سوف نلاحظ النتيجة بتفتيح البشرة بإستخدام وصفة جل الصبار التى تجعل الوجه أكثر بياضا وجذابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك جل الصبار تعالي أقولك أزاي تفتحي بشرتك من البقع الداكنة حتي لو سواد الفحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.