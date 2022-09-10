نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المطاعم التركية أعملي البرك التركية على أصوله بكل أسرارها وتكاتها بطعم لذيذ وجنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلجأ العديد من السيدات إلى عمل المعجنات فى المنزل من أجل الحفاظ على صحتها وصحة أفراد أسرتها حتى لا يصابون بالأمراض فعند صنع الطعام فى المنزل تضمن جودة المكونات وتضمن نظافة طريقة العمل بعكس شراء الأكلات من المطاعم لأنها غير مضمونة المصدر فالطعام الجاهز مضاف إليه مكسبات طعم ورائحة ومضاف إليه ألوان صناعية، ومن هذه المعجنات البرك التركية اللذيذة التى تتميز بطعم جميل وشهى وتشتهر البلاد التركية بعمل هذه البرك، وأصبحت الآن مشهورة فى مصر وفى العالم العربى لأنها لاقت إقبال كثير من جميع الناس سواء الكبار أو الصغار بسبب طعمها الخطير ومذاقها الرائع فتقوم السيدات بعمل البرك التركية بمكونات متوفرة فى مطبخها مثل الدقيق وزيت الزيتون والبيض والماء والحليب والسكر، وتختلف حشوات البرك التركية فيمكن حشوها باللحمة المفرومة أو بالفاهيتا أو بشورما الدجاج أو بالبسطرمة أو بمشكل جبن. مكونات عمل البرك التركية ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين حبة من البيض

كوب ونصف كبير الحجم من الماء الدافئ

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل طريقة عمل البرك التركية فى البداية نقوم بنخل الدقيق جيدا وإزالة أى شوائب به ثم نقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والنشا والحليب البودرة فى العجان الكهربائى ويتم تقليب هذه المكونات الجافة.

وبعد ذلك نضيف إلى الخليط الجاف البيض وزيت الزيتون والخل ويتم العجن وأثناء تشغيل العجان نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج.

حتى تصبح لدينا عجينة البرك التركية طرية ثم نقوم بتقطيع البرك إلى قطع صغيرة ثم نتركها فى صينية لكى ترتاح لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بأخذ كرة من عجينة البرك التركية ثم نبدأ بفردها على سطح مستوى ونتركها جانبا حتى تنتهى من كل كمية العجين.

وبعد ذلك يتم حشو البرك التركية على حسب الرغبة ويتم نضجها ثم تقدم، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك.

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