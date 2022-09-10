نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي لبان دكر وماء ورد وحطيه 30 دقيقة هيشد بشرتك ويزيل التجاعيد والترهلات بدون رجعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف والمعتاد عند ظهور التجاعيد للسيدات كبار السن يلجأون إلى العمليات الجراحية مثل الخيوط من أجل شد التجاعيد والتخلص من الترهلات والحفاظ على بشرتها مشدودة وظهورها بشكل جذاب ورائع فهذه الطرق تسبب الضرر للبشرة وتسبب الألم وتعمل على ظهور الوجه بشكل سيئ للغاية وهذا يكلف الكثير من الأموال التى لا يستطيع البعض تحملها، ويوجد بعض الطرق الأخرى مثل الكريمات التى لا تعطى نتيجة مثالية بشد التجاعيد لأن بها مواد كيميائية تؤثر بالسلب على البشرة بظهور الحبوب والحساسية والبقع والتصبغات والتى يصعب علاجها لذلك نعرض إليكى فى هذا المقال وصفة لبان الذكر وماء الورد الرهيبة التى تخلص الوجه من التجاعيد التى تكثر فى منطقة الجبين وفى منطقة الخدود وحول الفم فلبان الذكر من المواد التى تعمل بسرعة رهيبة فى شد تجاعيد الوجه وتزيل كل الخطوط البيضاء والترهلات وظهور الوجه بسن أصغر من السن الحقيقى، وماء الورد من المواد التى تساعد على الحفاظ على صحة البشرة، وماء الورد يساعد على ترطيب البشرة. مكونات وصفة لبان الذكر وماء الورد لشد التجاعيد خمسة ملاعق كبيرة الحجم من لبان الذكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان طريقة عمل وصفة لبان الذكر وماء الورد لشد التجاعيد أولا نقوم بطحن حبات لبان الذكر فى المطحنة حتى تصبح ناعمة جدا ونضعه فى وعاء مناسب.

ثم نضيف إليه ماء الورد والقهوة والكركم والسكر والجيلاتين والنشا ودقيق الشوفان ثم يتم خلط جميع المكونات.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع خلطة لبان الذكر وماء الورد على الوجه كله برفق وبشكل دائرى ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة حتى تجف.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه والتخلص من الخلطة بالماء الفتر ويكرر إستخدام وصفة لبان الذكر وماء الورد مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ شد الوجه بشكل جذاب.

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