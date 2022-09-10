نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العصير السحري مضاد للشيخوخة والتجاعيد بأهم الفيتامينات يقوي المناعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عصير مضاد للشيخوخة يتميز بأنه غني بالفيتامينات المفيدة للجسم سواء فيتامين (أ ، ب ، ج ، هـ)، والمعادن المختلفة البوتاسيوم ، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والفوسفور والإنزيمات والأحماض الأمينية، حيث يعتمد هذا العصير علي مكونات الصبار مع البطيخ وماء جوز الهند، ويكون له طعم لذيذ ولكن ليس فقط المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات، فهو يهاجم الشيخوخة ويضمن جمالك ماذا لو تذوق الصغار إلى الأبد هذا المشروب المنعش.

فوائد الصبار

بفضل هذا الكوكتيل المغذي، يعتبر الصبار مضادًا للالتهابات ومضادًا حيويًا طبيعيًا يحفز الدفاعات المناعية ويسهل الشفاء يزيل السموم ويخفف من تقلصات المعدة ويهدئ الاضطرابات المعوية ويدعم وظيفة الجراثيم الصحية والتمثيل الغذائي ويقال أيضًا أنه يعاني من نقص السكر في الدم ونقص الكوليسترول في الدم دعونا لا ننسى جمالها ومزاياها المضادة للشيخوخة ستستفيد من هذه الخصائص الجلد (المهاجم، الناضج، المشكل)، الشعر (الجاف، الرمادي، التالف)، والأسنان (البلاك ، التهاب اللثة) هل تعانين من التهيج بعد الخصوبة؟ احصل على انعكاس الصبار سوف يخفف تأثيره المهدئ والمبرد والشفائي من هذا الإحساس “بالنار” غير السار.

فوائد جوز الهند

مستخلص من جوز الهند غير الناضج، يوفر ماء جوز الهند الفيتامينات (ب ، ج) والمعادن (المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والمنغنيز) والألياف والإنزيمات ومضادات الأكسدة يُنظر إليه على نطاق واسع لفوائده الصحية وجماله إعادة التمعدن والتجفيف والقلوية، فهو يدعم محاربة الجذور الحرة وبالتالي فهو يساعد في تقليل فقدان الكولاجين ويساعد على منع شيخوخة الجلد المبكرة. إنه حليف للرياضيين، وكذلك أولئك الذين يعانون من تداعيات حفل مخمور للغاية. كوب من ماء جوز الهند سوف تشكرهم بطونهم.

فوائد البطيخ

هذه الفاكهة الصيفية ، والتي تسمى أيضًا البطيخ ، تعتني بشخصيتك. البطيخ منخفض السعرات الحرارية (30 لكل 100 جرام) ، يتكون من أكثر من 90٪ ماء ، يروي العطش ، مدر للبول ويعيد التمعدن. غني بالفيتامينات (أ ، ب ، ج) ، البوتاسيوم ، سيترولين (الأحماض الأمينية) ومضادات الأكسدة (الليكوبين) ، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية. إلى جانب الجمال ، فهو يحسن إنتاج الكولاجين ويحارب الشيخوخة المبكرة.

بازيليكا

مضادات الأكسدة والبكتيريا، هذه العشبة الهضمية غنية بحمض الروزمارينيك والفيتامينات (أ ، ك) والكالسيوم والفوسفور والحديد. المكون الرئيسي هو إزالة السموم ، مما يدعم الكبد والمرارة.جيد ضد أضرار الجذور الحرة، ويحافظ على نضارة البشرة.

مكونات عصير مضاد للشيخوخة

20 سنتيلتر من عصير الصبار

400 جرام بطيخ

20 سنتيلتر ماء جوز الهند

قليل من أوراق الريحان

نقطع بذور البطيخ إلى قطع. نخلط هذا اللب ثم نضعه في الفريزر.

بمجرد أن يتم تجميد البطيخ جيدًا ، اخلطه مع ماء الصبار وماء جوز الهند.

يُسكب السموذي في أكواب الكوكتيل ويُزين بالريحان ويُقدّم.