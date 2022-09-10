نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لصنع كريم الأساس في المنزل بالنشا والحصول على فاونديشن عالي التغطية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدم في العادة الكثير من الفتيات والسيدات المستحضرات التجميلية التي تعمل على تبييض الوجه والجسم، حيث تهتم في العادة الكثير من الفتيات بالبشرة لان البشرة البيضاء من اكثر الاشياء التي تعمل على إطلالة العديد من الفتيات بشكل جميل ورائع ويقومون بإستخدام الكريمات مثل كريم الاساس وغيرها من الكريمات الاخرى ويعد كريم الاساس هو الكريم الذي يباع في محلات مستحضرات التجميل الذي يعملون هؤلاء المحلات على بيعه بأسعار غالية الثمن بالأضافة إلى انه يعمل على تلف البشرة وهذا الكريم على يعمل على تبييض البشرة بشكل مؤقت وبعد مرور وقت معين او مجرد غسل البشرة بالماء سوف تعود البشرة إلى طبيعتها وتسبب تلك الكريمات ضرر للبشرة وتعمل على تكوين حب الشباب والدهون تحت الجلد، وننصح بعدم شراء تلك الكريمات الاساس وعلينا بعملها في المنزل. مكونات عمل كريم الاساس بالنشا ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكريم المرطب.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو. طريقة عمل كريم الاساس بالنشا احضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الكريم المرطب وعليكي بتقليب المكونين جيدا بيعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو حتى لا يصبح الكريم فاتح او على مايناسب بشرتك واخلطى جيدا مرة اخرى وعليكي بعد ذلك بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد التقليب الجيد لهذه المكونات قومي بوضع هذه المكونات في عبوة نظيفة.

وبذلك تكوني قد اعددتي كريم اساس بالنشا طبيعي مائة بالمائة وعليكي بإستخدامه للحصول على التفتيح اللازم وحتى تظهرين بشكل رائع وجذاب.

ويعد نتائج هذا الكريم الإستغناء عن اي كريمات اساس اخرى تقومين بشرائها من المحلات الاخرى لذلك علينا بإستخدام تلك الكريم وهذا الكريم سهل التحضير وغير مكلف ولا يحتاج إلى مجهود في إعداده لذلك علينا بعمله على الفور.

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