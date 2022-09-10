نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة سحرية اصنعي كريم الخميرة السحري للحصول على جسم أبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم الخميرة السحري من الكريمات القوية التي تعمل على تفتيح الجسم والبشرة وجعلها بيضاء كالحليب، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء كالثلج دون استخدام أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذا الكريم السحري الذي يعمل على تفتيح الجسم والأماكن الداكنة بشكل فوري ومضمون في المنزل، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الخميرة والحليب والحناء ومكونات آخرى، ويعرف عن الخميرة بفوائدها الكثيرة للبشرة حيث يعمل على معالجة حب الشباب وتقشير البشرة وجعلها بيضاء كالحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة السحري بمكونات طبيعية في المنزل.

مكونات عمل كريم الخميرة السحري

كريم الخميرة السحري من الكريمات الرهيبة في تفتيح البشرة ولتحضير هذا الكريم يجب توافر بعض المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان من الحليب البودرة.

عصير نصف من الليمون.

ملعقتان من الخميرة.

حبة من البيض.

ربع كوب من خل التفاح.

ملعقة من الحنة البيضاء.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الخميرة السحري يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من الحناء البيضاء مع ملعقتان من الحليب البودرة ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من الخميرة مع صفار حبة من البيض مع التقليب بشكل مستمر. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون مع ربع كوب من خل التفاح مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتطبيق هذا الكريم على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-