نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة قنبلة لتبييض تحت الإبط وإزالة البقع الداكنة والأسمرار في دقائق وصفة فعالة ومجربة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات بل الغالبية منهم من إسمرار ما يوجد تحت الإبط حيث ينتج هذا الاسمرار نتيجة لإستخدام مزيلات العرق التي تباع في المحلات او الصيدليات حيث تعمل تلك المزيلات على جعل ماتحت الإبط بالرائحة المطلوبة حيث تحتوي تلك المزيلات على بعض المواد الفعالة التي تسبب اسمرار في الابط، وعلينا بإستبدال تلك المزيلات التي تسبب في إسمرار الإبط وعلينا بإستخدام المزيلات الطبيعية التي يمكننا تحضيرها في المنزل، حيث تقوم الآن العديد من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار ما تحت الابط بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الإبط والتمتع بها بيضاء مثل الحليب حيث يمكننا إستخدام وصفة تحتوي على فيتامين سي لان الفيتامين سي من اقوى المركبات التي تعمل على تبيييض الإبط وتعمل على تقشير هذه المنطقة حتى تصبح ناعمة وبيضاء. مكونات عمل خلطة لتفتيح الإبط خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة لتفتيح الإبط احضري اولا طبق او وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقتان كبيرتان من الكركم وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب المكونات ببعضهما جيدا.

بعد تقليب هذه المكونات قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بالتقليب مرة اخرى حتى تتجانس تلك المكونات جيدا وتصبح جاهزة للأستخدام.

ننصح قبل استخدام تلك الخلطة عليكي بغسل وتنظيف تحت الابط جيدا بالماء حتى يصبح نظيف ثم قومي بتجفيفه وعليكي بعد ذلك بوضع تلك الخلطة السحرية التي قومنا باعداها وعلينا بوضعها على تحت الابط.

اتركي تلك الخلطة تحت الابط لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بفرك هذه الخلطة وعليكي بغسلها بالماء حتى تصبح نظيفة بعد ذلك عليكي قومي بتكرار وإستخدام هذه الخلطة مرتان في كل إسبوع وفي خلال شهر واحد فقط سوف تحصلين على ابط ابيض ولامع وبالشكل الذي ترغبين بالوصول إليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة قنبلة لتبييض تحت الإبط وإزالة البقع الداكنة والأسمرار في دقائق وصفة فعالة ومجربة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.