نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز التورتيلا على أصوله بمقادير مظبوطة وبطريقة مورقة وطرية جداً لعمل ألذ حشوات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد للخبز أنواع عديدة ومختلفة في الشكل والطعم فمن ضمن أنواع الخبز هو خبز التورتيلا وكذلك عيش الطاسة والعيش الفينو أو العيش البلدى وغير ذلك العديد، فمن المعروف أن الخبز من الأشياء الأساسية التي لابد من وجوده بجانب أي أكلة وفي أي وجبة فلا يمكننا أن نستغني عنه فمن بين كل هذه الأنواع نجد أن خبز التورتيلا له مكانة مميزة ويكون عليه إقبال كبير جدا من قبل أغلبية الأشخاص، حيث أنه يعد من أنواع الخبز المشهورة والمعروفة في معظم الدول فيتم شراء هذا الخبز من المحلات فيمكن أن يتم خبزه في البيت بطريقة سريعة وسهلة. مكونات عمل خبز التورتيلا ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن. طريقة عمل خبز التورتيلا نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ونقوم بخلط كل هذه المكونات الجافة مع بعض ويتم وضع ربع كوب صغير من الزيت النباتي ونضع تدريجيا كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن.

ونستمر في العجن لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ويتم تغطية العجينة ونتركها جانبا لكي ترتاح قليلا ويسهل فردها.

وبعد مرور ربع ساعة تقريبا قومي بتقطيع العجينة لعدة كرات متساوية الحجم ونتركها أيضا حتى ترتاح ثم يتم فرد هذه الكرات لتكون على شكل دائرة وسمكها يكون رقيق جدا.

ويتم تجهيز طاسة مسطحة ونضعها على النار ونضع بها نقطة من الزيت ولابد من أن تكون النار هادئة جدا وعند تسخين الطاسة نضع هذا الخبز ونتركه حتى يتغير لونه من الوجهين ثم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ونتناوله في أي وقت.

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