نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الصاروخية بكريم ميبو والخميرة لتبييض الوجه وإزالة أي بقع غامقة وتصبغات من أول دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من سواد البشرة والبقع الداكنة والشوائب العالقة فى مسامات الوجه أمر يجعل كل الفتيات تفكر كثيرا فى علاج هذه المشكلة وتجعلها تبحث كثيرا على وصفة بشرط أن تكون طبيعية وآمنه على بشرتها سواء كانت بشرة دهنية أو بشرة حساسة أو بشرة مختلطة لذلك نقدم وصفة طبيعية وهى متوفرة فى أغلب المنازل وتتوافر أيضا فى جميع المحال التجارية بأسعار تناسب جميع الفتيات وتتكون الوصفة من كريم ميبو والخميرة ومطحون القرنفل والسكر والفازلين فكريم ميبو من أنواع الكريمات التي لا تحتوى لا مواد كيميائية بل تصنع من مواد طبيعية آمنه ويستخدم كريم ميبو فى ترطيب البشرة الجافة ويعمل كواقى وعازل طبيعى من حرارة الشمس، ويستخدم أيضا فى إزالة أى بقع في الوجه سواء كانت بقع نمش أو بقع كلف، والخميرة أيضا من أنواع المواد الطبيعية التى تعمل على تبييض وتفتيح البشرة الداكنة، وتعمل الخميرة على تسمين ونفخ الخدود وأيضا الشفايف بشكل آمن فعلى كل الفتيات الإبتعاد عن أى وصفات أو خلطات من مواد كيميائية وصناعية تعمل على زيادة إسمرار الوجه. مكونات وصفة كريم ميبو والخميرة لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من كريم ميبو

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون القرنفل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

كمية مناسبة من الماء طريقة عمل وصفة كريم ميبو والخميرة لتبييض الوجه نحضر وعاء مناسب ثم نضع به كريم ميبو والخميرة ومطحون القرنفل ثم يتم الخلط جيدا.

وبعد ذلك يتم إضافة باقى المكونات من السكر والفازلين وعصير الليمون والماء ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تعطينا خلطة كريم ميبو والخميرة الرائعة.

وبعدها نبدأ في توزيع خلطة كريم ميبو والخميرة على الوجه جيدا ويتم التركيز فى الأماكن الداكنة ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، ويكرر إستخدام الوصفة مرتان فى الأسبوع وبعد شهر نلاحظ تفتيح وتبييض الوجه بشكل جذاب وجميل بإستخدام وصفة كريم ميبو والخميرة.

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