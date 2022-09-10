نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بوصفة النشا والكركدية لشد التجاعيد وتوريد الوجه والخدود طبيعياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما تبحث جميع السيدات والفتيات عن الأشياء التي تجعل البشرة بيضاء وخالية من المشاكل أو العيوب وهذا لأن جمال المرأة يظهر من جمال بشرتها والإهتمام بها فلابد من تنظيفها بإستمرار حتى لا يوجد بها أي مشكلة، حيث أن التنظيف يكون من خلال إستعمال المقشرات الطبيعية فهذه المقشرات تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة فهي تجعل البشرة ناعمة وتقضي على جميع المشاكل، ولكن عندما نترك الوجه لفترة طويلة بدون تقشير قد يتواجد بها الكثير من المشكلات التي تؤثر تأثير سلبي على شكل الوجه ومن ضمن هذه المشكلات هي مشكلة تراكم الجلد الميت أو مشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة وكذلك مشكلة الهالات السوداء والرؤوس السوداء والمسام الواسعة والتصبغات والكلف والبقع الداكنة وغير ذلك الكثير، فكل هذا له تأثير سلبي على نفسية أي فتاة لذلك تقوم بالبحث عن الإستخدامات القادرة على علاج كل مشكلة ولكن بطريقة طبيعية لا يكون لها أضرار جانبية على البشرة ومن أهم هذه الإستخدامات هي الوصفات الطبيعية فقد توجد وصفات كثيرة تساعد على ذلك فهي تكون أفضل من الكريمات. مكونات وصفة الكركديه والنشا لإزالة التجاعيد أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل وصفة الكركديه والنشا لإزالة التجاعيد نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه ونضيف إليه ربع كوب صغير من الماء.

ونتركهم على النار حتى الغليان ثم قومي برفع الوعاء من على النار ويتم تصفية الكركديه جيدا ونحضر طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونقوم بتقليبهم مع بعض ونحضر الوعاء الذي يوجد به ماء الكركديه ونضعه على النار مرة أخرى.

ويتم إضافة خليط النشا والكركم ويتم تقليبهم على النار للحصول على قوام ناعم ومتماسك ثم نرفع الوعاء من على النار.

ونقوم بوضع الجلسرين وعصير الليمون وماء الورد ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونضع هذا الخليط في علبة ونتركها في الثلاجه ونضعها على البشرة مرة واحدة في اليوم.

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