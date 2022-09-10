حلى مكعبات المليونير بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ يذوب في الفم

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عمر شويل - جدة حلى مكعبات المليونير ، من أجمل وألذ وأسرع وأسهل الحلويات، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار، وهي حلوى طرية وتذوب في الفم، وهو يتميز بسهولة وسرعة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة، وبطريقة مضمونة وشهية، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تقديمه للضيوف فهو حلى فاخر، كما يمكنكم تجربة تحلية باردة بدون فرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى مكعبات المليونير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات مكعبات المليونير

يتكون حلى مكعبات المليونير من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

220 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

¾ كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الطبقة الثانية

100 جم زبدة.

كوب سكر بني.

ربع كوب كورن سيرب أو 3 ملاعق كبيرة.

علبة حليب محلى مكثف.

ربع ملعقة صغيرة حليب محلى مكثف.

مقادير الطبقة الثالثة

300 جم شوكولاتة بالحليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى مكعبات المليونير بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: