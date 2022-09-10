حلى مكعبات المليونير بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ يذوب في الفم

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عمر شويل - جدة حلى مكعبات المليونير ، من أجمل وألذ وأسرع وأسهل الحلويات، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار، وهي حلوى طرية وتذوب في الفم، وهو يتميز بسهولة وسرعة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة، وبطريقة مضمونة وشهية، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تقديمه للضيوف فهو حلى فاخر، كما يمكنكم تجربة تحلية باردة بدون فرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى مكعبات المليونير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات مكعبات المليونير
يتكون حلى مكعبات المليونير من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 220 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ¾ كوب سكر.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 3 أكواب دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
مقادير الطبقة الثانية
- 100 جم زبدة.
- كوب سكر بني.
- ربع كوب كورن سيرب أو 3 ملاعق كبيرة.
- علبة حليب محلى مكثف.
- ربع ملعقة صغيرة حليب محلى مكثف.
مقادير الطبقة الثالثة
- 300 جم شوكولاتة بالحليب.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى مكعبات المليونير بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء العجانة، ثم نضع فيه الزبدة ونخفق جيدًا بقالب الخفق مع مراعاة لم الجوانب وخفقها.
- ثم نضيف السكر ونخفق جيدًا.
- ثم نضيف السكر والفانيليا السائلة، ثم نخفق جيدًا.
- بعد ذلك نضيف كوبين الدقيق والملح، ثم نخفق بقالب العجن حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونخفق بقالب العجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- ثم نحضر صينية مربعة أو مستطيلة ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نفرد فيها العجين ونساويه جيدًا، وذلك بأن نضع ورقة زبدة فوق العجين، ثم نساويه بالضغط علي الورقة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية في الرف الأوسط ونتركها لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 40 دقيقة.
- ثم نحضر الطبقة الثانية (صوص التوفي)، نضع حلة على نار هادئة ونضيف إليها الزبدة والسكر البني والكورن سيرب والحليب المحلى المكثف والفانيليا السائلة، ثم نقلب باستمرار لمدة 25 دقيقة، ثم نرفع الحلة من على النار.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نوزع فوقها الخليط ونساويه، ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريبًا.
- بعد ذلك نحضر الطبقة الثالثة، نحضر وعاء ونضيف إليه الشوكولاتة، ثم نضعه في الميكروويف ونتركه لمدة دقيقة.
- ثم نخرج الوعاء من الميكروويف، ثم نقلب الشوكولاتة حتى تذوب تمامًا.
- ثم نوزع الشوكولاتة المذابة فوق الطبقة الثانية ونساويها.
- ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها حتى تبرد وتتماسك الطبقات لمدة ساعتين تقريبًا.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة.
- ثم نقطع الحلى مكعبات.
- ثم نقدم حلى مكعبات المليونير في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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