نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من عصير المانجو أصنعي كيكة المانجو بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وبطعم هش وخفيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة فى هذا المقال نقدم إليكى طريقك عمل كيكة المانجو بطعم مختلف عن باقى أنواع الكيك لما لها طعم مميز وشهى ولها مذاق خطير وجميل، ولكى تقومى بعمل كيكة المانجو تحتاجى إلى بعض المكونات مثل الدقيق وعصير المانجو والزبدة البلدى والسكر والبيكنج بودر، وهذه المكونات لا يخلو أى منزل من وجودها وتتوافر أيضا فى كل الأسواق والمحلات التجارية بأسعار بسيطة جدا، فكيكة المانجو إقتصادية لا تكلف الكثير من النقود، وتقدمها الأمهات لأفراد أسرتها مع كوب الشاي أو كوب الكاكاو أو كوب الحليب الساخن فى وجبة الإفطار ويمكن أن يتم تناول كيكة المانجو فى أى وقت من أوقات اليوم، وتقدم كيكة المانجو فى المناسبات السعيدة مثل حفلات أعياد الميلاد وفى العزائم للضيوف، وسوف نقدمها إليكى بطريقة رائعة وبطعم لذيذ. مكونات عمل كيكة المانجو ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

كوب واحد كبير الحجم من عصير المانحو

كوب واحد كبير الحجم من السكر

نصف كوب صغير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة حبات من البيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم الخل طريقة عمل كيكة المانجو نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به البيض والسكر والفانيليا والنشا والخل ثم يتم الخفق بالمضرب اليدوى حتى يذوب السكر.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة وعصير المانجو ثم يتم الخفق حتى تتداخل هذه المكونات.

وأخيرا نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج والبيكنج بودر مع المتابعة فى الخلط برفق حتى لا يخرج منه الهواء.

وبعد ذلك نحضر قالب كيك مناسب ثم نقوم بدهنه بقليل من الزبدة ورشة من الدقيق ثم نقوم صب كيكة المانجو فى القالب ثم ندخلها فى الفرن.

ونترك قالب كيكة المانجو في الفرن على درجة حرارة متوسطة وفى الرف الأعلى، ونتركها لمدة خمسة وخمسون دقيقة حتى تنضج مع عدم فتح الفرن أثناء النضج.

وبعد تمام النضج نخرجها من الفرن ثم تقطع وتقدم فى طبق التقديم، وبهذا تصبح كيكة المانجو جاهزة للتقديم بأحلى وأجمل طعم وبنكهة رائعة.

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