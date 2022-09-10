طريقة عمل عجينة البيتزا بمكونات بسيطة وطعم لذيذ زي الجاهز

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عمر شويل - جدة البيتزا من الأكلات السريعة التي يحبها الكبار والأطفال ويوجد منها حشوات مختلفة سواء كانت دجاج مع خضار أو جبن مشكلة وغيرها، والبعض يقوم بشرائها يوميا ومع أرتفاع الأسعار يكون من الصعب شرائها جاهزة من المحلات واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل عجينة البيتزا في البيت من الألف إلى الياء بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات: 2 كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة حليب بودرة.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف ملعقة سكر.

رشة ملح.

خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في وعاء عميق نخلط الدقيق مع الملح والزيت ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نذوب الخميرة في ربع كوب ماء دافئ. ونضيف إليها السكر ونقلب ثم نتركها جانبا حتى تتفاعل بعد ذلك نضيف خليط الخميرة على الدقيق ونعجن باليد مع إضافة الماء تدريجيا. نستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة وطرية نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر. نفرد العجينة داخل الصينية ثم نقوم بوضع صوص البيتزا وفوقه الحشوة المفضلة لديك سواء كانت جبن أو لحمة مفرومة. أو سي فود وغيرها وندخلها إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون المناسب ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية المكونات: 4 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح. مكونات الحشوة: كوب جبنة مبشورة.

كوب مشروم.

شرائح فلفل حلو.

4 ملاعق من صلصة البيتزا.

ربع كوب زيتون مقطع.

زعتر. طريقة التحضير: نحضر العجينة أولا عن طريق وضع المكونات الجافة مع بعض ونقلب ثم يضاف الحليب الدافئ ونعجن باليد للحصول على عجينة متجانسة. نترك العجينة جانبا حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم تقسم على حسب الرغبة وتغطي بفوطة جافة ونتركها حتى ترتاح. نجهز صينية البيتزا وندهنها بملعقة من الزيت ونفرد العجينة بداخلها ثم نضع القليل من صلصة البيتزا فوقها مع الجبن والفلفل. والزيتون ورشة من الزعتر وندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تنضج وتأخذ اللون المناسب. وعندما تخرج نتركها تهدأ قليلا ثم تقدم مع كاتشاب ومايونيز وبطاطس محمرة وبالهنا والشفا. سر نجاح عجينة البيتزا يجب أن تحتوي العجينة على حليب سواء كان بودرة أو كامل الدسم لكي تكون طرية وغنية بعناصر مفيدة لصحة الجسم.

نعجن المكونات باليد على سطح صلب لمدة 7 دقائق للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ثم تغطي ونتركها جانبا لكي ترتاح.

احرصي على اختبار جودة الخميرة قبل وضعها داخل العجين عن خلطها مع ماء دافئ وسكر.

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