طريقة كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة بمكونات أقتصادية موجودة في اي منزل

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عمر شويل - جدة طريقة كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الكريمي اللذيذ، بمكونات أقتصادية موجودة في أي منزل، كيك بالكاكاو من اسهل الكيكات وبمكونات أقتصادية وبخطوات بسيطة وسهلة ، كيك الشوكولاتة لجميع عشاق ومحبين الشوكولاتة والكاكاو، خاصة الصغار والأطفال، ففي هذه المقالة سوف نقدم اليكم طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو، بخطوات سهلة ومقادير غير مكلفة أقتصادية، لكل بيت فيمكنك تقدميها مع وجبة الفطور مع كوب من الحليب الدافئ او مع العشاء كتحلية خفيفة وهشة .

طريقة كيكة الشوكولاتة

المقادير كيكة الشوكولاتة

-2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

ربع كوب زيت.

1 كوب حليب.

3 بيضات كبيرة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة

سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

في وعاء كبير، ضعي البيض والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يتضاعف حجمه.

أضيفي الزيت مع الحليب، مع الاستمرار بالخفق، ثم أضيفي الفانيليا واخفقي.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والبيكنج باودر والكاكاو، وقلبي.

أضيفي خليط الدقيق إلىخليط البيض ببطء، مع الاستمرار بالخفق.

صبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة، ومرشوشة بالكاكاو، ثم ضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة.

أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم قدميها مع صوص الشوكولاتة والسكر البودرة.

مقادير الصوص الشوكولاتة لكيك

1 كوب من السكر البودرة.

2 ملعقة من الزبدة.

4 ملاعق بودرة كاكاو.

ملعقة من النشا.

علبة من القشدة.

طريقة عمل الصوص الشوكولاتة

تخفق الزبدة مع السكر البودرة حتى يتضاعف حجمه.

البودرة حتى يتضاعف حجمه. تضاف بودرة الكاكاو والنشا مع الاستمرار بالخفق.

يوضع الصوص على النار حتى يصبح كثيفًا.

يرفع عن النار ثم تضاف إليه القشطة مع الاستمرار بالخفق حتى تمتزج المكونات معًا.

يسكب الصوص على الكيكة ثم توضع في الثلاجة حتى تتماسك.

تقطع الكيكة وتقدم في أطباق التقديم وتقدم مع العصير.

أسرار نجاح الكيك

1- عند قيامك بصنع الكيك يجب الالتزام بالمقادير والحرص على عدم الزيادة أو الإنقاص منها.

2- يجب أن تكون درجة حرارة المكونات قريبة من حرارة الغرفة.

3- قومي بإشعال النار في الفرن قبل 10 دقائق من وضع الكيك فيه.

4- تأكدي من صلاحية مادة الباكينج باودر وهي المادة المسؤولة عن انتفاخ الكيك وإعطاءه الحجم المناسب.

5- اخفقي المكونات جيدًا كي يكون المزيج متجانسًا.

6- ادهني الصينية التي تريدين خبز الكيك فيها بالزيت ثم رشيه ببعض الدقيق قبل وضع خليط الكيك كي لا يلتصق بها.