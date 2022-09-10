طريقة عمل معمول التمر بمكونات مضبوطة بيدوب في الفم احلى واشهي معمول ممكن تاكليه

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عمر شويل - جدة معمول التمر من الحلويات الشهيرة والمغذية وهو يقدم في الأعياد مع كوب من الشاي ويحتوي على قيمة غذائية عالية لوجود التمر الذي يمد الجسم بالطاقة، ويمكنك عمله بالدقيق أو السميد ولكل طريقة منهم مذاق مختلف بدلا من شرائه بأسعار مرتفعة من المحلات واليوم نقدم لكم طريقة عمل معمول التمر بمقادير مضبوطة فتابعونا. طريقة عمل معمول التمر المكونات: 2 كوب وربع دقيق.

نصف كوب زبدة.

ربع كوب سمنة.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة محلب.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات الحشوة: 2 كوب من معجون التمر.

ملعقة من السمنة.

رشة من القرنفل. طريقة التحضير: نجهز الحشوة أولا عن طريق وضع التمر في وعاء مع السمنة المذابة ورشة القرنفل ونعجن جيدا باليد ثم نقوم بعمل كرات صغيرة. نقوم الآن بتحضير عجينة المعمول عن طريق وضع الزبدة مع السمنة والسكر ونخفق جيدا للحصول على مزيج متجانس. احرصي على خفق المكونات حتى يصبح اللون فاتح في بولة أخري نضع الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا والمحلب والهيل. ثم يضاف البيض ونعجن المكونات مع بعض لكي تصبح عجينة متماسكة ثم نضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة بعد ذلك. نصنع كرات صغيرة ونضع بداخلها حشوة التمر ثم تشكل في قوالب المعمول الخاصة ويرص في صينية الخبز ثم ندخلها إلى فرن ساخن. عندما يصبح لونها ذهبي فاتح نخرجها من الفرن وتوضع في أطباق التقديم وعلى الوجه تزين بالسكر البودرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل معمول بالتمر هش ولذيذ المكونات: 3 أكواب من الدقيق.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

بيضة.

سمنة.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

معجون التمر.

ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير: نعجن التمر مع القرفة وملعقة من السمنة أو الزبدة ثم نشكل كرات صغيرة في وعاء نمزج الدقيق مع البيكنج بودر والسكر والهيل. في الخلاط الكهربائي نضع السمنة مع الزبدة والبيض والفانيليا ونخفق لمدة 10 دقائق ثم يضاف هذا المزيج على الدقيق ونعجن باليد. نأخذ كرات صغيرة من العجين ونقوم بعمل حفرة في بداخلها وتضاف إليها الحشوة ثم تشكل وبعد ذلك ندخل المعمول إلى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج. اسرار نجاح المعمول بالتمر يجب العلم أنه يوجد خلاف في نوعية الدقيق سواء الأبيض أو السميد ولذلك العين تكون هي الحكم في زيادة كمية الماء أو الحليب للحصول على عجينة لينة.

احرصي على عدم ترك المعمول فترة طويلة داخل الفرن لأنه ينضج بشكل سريع ومن الأفضل أن نخرجه من الفرن عندما يأخذ لون ذهبي فاتح.

من الأفضل عدم الضغط على المعمول أثناء التشكيل في القالب حتى لا يلتصق به.

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