نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحدي ال 15 يوم” اقوى وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وتكثيفه في أسبوعين والنتيجة هتشوفيها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الاشخاص يعانون من مشكلة تساقط الشعر ويوجد اسباب كثيرة لتساقط الشعر منها اتباع نظام غذائي خاطئ او الضغط العصبي والعوامل الوراثية ويوجد علاجات كيميائية لحل هذه المشكلة ولكن اغلبها يكون باهظ الثمن في هذا المقال سنعرض لكم طرق طبيعية تمنع تساقط الشعر نهائيا وغير مكلفة. الثوم لعلاج تساقط الشعر: مكونات الخلطة: خمس فصوص من الثوم المهروس. ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة. خمس ملاعق كبيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير: نحضر وعاء محمك الغلق ونضع به الثوم وحبة البركة وزيت الخروع ونقلبهم جيدا ونغلق الوعاء ونتركه يومين قبل الاستخدام.

بعد مرور المدة نحضر كمية مناسبة لطول الشعر ونضعها على فروة الراس وندلكها حتى نشعر ببعض الحرارة.

نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعتين ونقوم بتغطية الشعر بمنشفة ساخنة.

نغسل الشعر بالماء والشامبو الخاص بنا ونكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع الى ان نحصل على النتائج المرجوة. البصل لعلاج تساقط الشعر: مكونات الخلطة: عصير بصل. زيت زيتون. جل الصبار. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البصل وزيت الزيتون وجل الصبار ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا تماما.

نضع هذا الخليط على فروة الراس والشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو وتكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع. العسل والقرفة لتساقط الشعر: مكونات الخلطة: مقدار من العسل. زيت الزيتون. القرفة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به العسل وزيت الزيتون والقرفة ونخلطهم جيدا.

نضع هذا الخليط على فروة الراس وندلكها جيدا ثم نغطى الشعر بمنشفة ساخنه.

نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة نغسل الشعر بالماء والشامبو الخاص بنا.

نكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع الى ان تحصلي على النتيجة المرجوة. نصائح للعناية بالشعر المتساقط: يجب استخدام شامبو خالي من السيليكون والسلفات والبا رابين.

اتركي الشعر يجف تلقائيا من دون استخدام مجفف الشعر.

غسل الشعر مرتين في الاسبوع على الاكثر ثلاث مرات.

عدم استخدام ماء ساخن عند الاستحمام فيجب الماء ان يكون فاتر.

عدم تمشيط الشعر وهو مبلول نتركه ان يجف ثم نقوم بتمشيطه.

تمشيط الشعر مره في اليوم.

اتباع نظام غذائي صحي غنى بالألياف والفيتامينات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “تحدي ال 15 يوم” اقوى وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وتكثيفه في أسبوعين والنتيجة هتشوفيها بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.