نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة البطاطس المقلية والشهية والصحية بطريقة سهلة وأضمن من المطاعم الكبري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة البطاطس المقلية من أحلي وألذ أنواع المقليات المحببه لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير لتمتعها بالطعم الرائع والشهي وشكلها المميز، كما أنها من أكثر أنواع المقليات المحبب تناولها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والرحلات والمصايف والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، كما أن كفتة البطاطس المقلية من أهم الأكلات التي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم، حيث تعتبر أحد أهم وجبات الإفطار علي الإطلاق والتي تساعد على إمداد الجسم بالفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة، والتي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير في وجبة الإفطار، كما أن كفتة البطاطس المقلية من أهم الماكولات المحبب تناولها في وجبة الغداء بجانب الوجبة الرئيسية بشكل كبير، وكذلك فانها من الأكلات المحبب تناولها في وجبة العشاء على شكل سندوتشات كفتة البطاطس بجانب المقبلات والسلطات، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بطريقة أفضل من محلات الطعام والمطاعم الكبري، وذلك لعمل أحلي وأطعم كفتة البطاطس المقلية.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كفتة البطاطس المقلية والشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية بشكل كبير، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بصورة سليمة وصحية، ولذلك فإن دائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة لعمل أحلي كفتة البطاطس المقلية والشهية في المنزل، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها وأضمنها من الناحية السليمة والصحية والمغذية جداً، وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير وتقديم أفضل وجبة متكاملة العناصر الغذائية لهم، كما أن عمل طريقتنا المميزة لعمل كفتة البطاطس المقلية والشهية في المنزل يساعدنا كثيراً علي حماية الأسرة بشكل كبير، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين بشكل كبير في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في العالم العربي ومصر بشكل كبير.

المكونات

أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل كفتة البطاطس