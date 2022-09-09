نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين طبيعي في منزلك لفرد الشعر الخشن والمموج وجعله مفرود وزي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلم الذي يشغل بال الكثير من الفتيات هو الحلم بالوصول إلى شعر طويل مثل الهنود ويرجع السبب في ذلك إلى ان الشعر زينة وجمال كل إمراة لذلك تقوم العديد من الفتيات بالإهتمام بالشعر، حيث تعاني البعض من هؤلاء الفتيات من مشكلة الشعر القصير او الشعر المتقصف الخشن لان مشكلات الشعر متعددة وتجعلهم تلك المشكلة يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وتعتبر من الأستخدامات الشائعة التي يقومون بعملها هؤلاء الفتيات هي إستخدام البروتين والكيرياتين الذي يتم عمله في المراكز والمحلات التي تعمل على علمه باسعار مرتفعة للغاية ويعتبر هذا الكيرياتين عبارة عن بعض المواد الفعالة التي يتم خلطها مع بعضها البعض ويقومون بوضعها في فروة الرأس وتعمل على تآكل فروة الرأس بالاضافة إلى انها تسبب العديد من الامراض المختلفة للمخ لذلك علينا بتجنب إستخدام تلك الإستخدامات الاخرى. مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في البيت ثلاث حبات من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي. طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت قومي بتحضير طبق وضعي به ثلاثه حبات من البيض وعليكي بخفق البيض جيدا.

بعد خفق البيض جيدا قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض وعليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وعليكي بدمج الفازلين مع البيض حتى يصبح مثل الكريم.

بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وعليكي بتقليب ودمج تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.

بعد إعداد تلك الكيرياتين قومي بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بوضع تلك الوصفة السحرية التي قومنا بإعدادها على شعرك وبين بصيلات الشعر حتى الاطراف.

اتركي تلك الكيرياتين على شعرك لمدة ساعتين وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل شعرك جيدا بالماء الفاتر.

كرري إستخدام تلك الكيرياتين الطبيعي مرتان في الإسبوع وسوف تحصلين على شعر ناعم مثل الحرير.

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