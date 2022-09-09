طريقة عمل خبز التورتيلا الطري بمكونات سهلة وبسيطة وبخطوات مورقة توريق والطعم يجنن

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عمر شويل - جدة يقبلون العديد من الناس على تناول خبز التورتيلا الذي يباع في اي مكان في المحلات التجارية او في محلات المخبوزات لانه ذات طعم لذيذ وشهي ويمكننا تناوله في اي وقت من الاوقات المختلفة او تناوله مع العديد من المأكولات العديدة، حيث يمكننا تناول خبز التورتيلا مع العديد من الحشوات المختلفة ومنها شاورما الفراخ او شاورما اللحمة وغيرها من الحشوات الاخرى العديدة وكذلك يمكننا تناوله مع العديد من الوجبات الاخرى ويعتبر الفرق بين خبز التورتيلا وبين انواع الخبز الاخرى في ان هذا الخبز سهل التحضير والإعداد في المنزل ولا يتطلب مكونات عديدة في عمله ولا تكلفة على عكس انواع الخبز الاخرى ومنها الفينو والكايزر وغيرها من الانواع الاخرى المتعددة، وتقوم العديد من السيدات بالبحث عن بعض الوصفات التي تجعلهم بعمل وصفة خبز التورتيلا بطعم لذيذ وشهي. مكونات عمل خبز التورتيلا كوبان أثنان فقط من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من الماء الدافئ.

نصف كوب واحد فقط من الحليب السائل.

حبة واحدة من البيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. طريقة عمل خبز التورتيلا قومي بتحضير وعاء وضعي به كوبان إثنان من الدقيق وضيفي ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر وبالتقليب الجيد لتلك المكونات الجافة.

بعد ذلك قومي بإضافة حبة واحدة من البيض مع اضافة كوب واحد إلا ربع من الماء الدافئ ونصف كوب من الحليب وخمسة ملاعق كبيرة من الزيت وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تصبح عجينة جيدة القوام.

اتركي تلك العجينة لمدة ساعة إلا ربع حتى تختمر ثم احضري طاسة وضعي بها نقطة من الزيت وعلي نار هادئة حتى تسخن ثم ضعي بها كرة من كرات العجين وبعد الضغط عليها حتى تصبح دائرية واتركيها على الطاسه حتى تنضج.

بعد ذلك سوف تتناولين خبز التورتيلا بالذ واشهي طعم دون تكلفة ولا مجهود.

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