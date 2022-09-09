نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرونة البشاميل بقوام مظبوط للبشاميل يجعلها مثل المطاعم المحترفة في تقديمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المكرونة البشاميل من المأكولات ذات النكهة المميزة والشهية والتي يفضلها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال والشباب مما يضطر البعض لشرائها من الخارج لعدم التأكد من قدرة ربات البيوت على ظبط قوام البشاميل بها، وهناك الكثير من ربات المنازل التي لا تعرف الطريقة والخطوات الصحيحة اللازم اتباعها لتجهيزها فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير المكرونة البشاميل في البيت بطريقة المحترفين لتضمن لحضراتكم نجاحها من أول مرة، كل ما على حضراتكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. مقادير تحضير المكرونة البشاميل نصف كيلو جرام من المكرونة الأقلام. ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض. لتر من الحليب الدافئ. ملعقة كبيرة ونصف من السمن. ربع كيلو من اللحم المفروم. ملح وفلفل وسبع بهارات وشطة. بصلتان مبشورتان لعمل العصاج. ملعقة من بيوريه الطماطم. نصف كوب من الجبن المبشورة. خطوات تحضير البشاميل يتم تحضير البشاميل من خلال اتباع التالي: الحصول على إناء ويتم تسخين السمن فيه. يتم إضافة الدقيق مع التقليب لمدة ثلاث دقائق والحرص على ألا يكون لونه ذهبي. بعد ذلك يتم إضافة الحليب بشكل تدريجي مع التقليب بصورة مستمرة لحين أن يتماسك القوام. يتم إضافة الجبن مع التقليب وبعد ذلك يتم رفع الإناء على النار. طريقة تحضير عصاج اللحم يتم وضع القليل من الزيت ثم يوضع عليه البصل ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي. تضاف اللحمة المفرومة والقليل من الملح والفلفل والشطة والسبع بهارات ويقلب الخليط حتى يصبح لون اللحم بني. يتم وضع بيوريه الطماطم للعصاج وتقلب المكونات حتى تتداخل. يرفع عصاج اللحم من على النار ويترك لحشو المكرونة البشاميل به. طريقة تحضير المكرونة البشاميل يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين الغليان. بعد ذلك يتم إضافة المكرونة إلى المياه لحين أن يتم سلقها ثم يتم إخراجها من المياه ثم تصفيتها. الحصول على صينية فرن كبيرة ويتم وضع فيها نصف كمية المكرونة وبعد ذلك يتم فرد العاج ثم كمية من صلصة البشاميل. بعد ذلك يتم وضع باقي المكرونة ثم البشاميل. يتم بعد ذلك إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج. مكونات المكرونة البشاميل بالسجق نصف كيلو جرام من السجق مقطع صغيرًا. نصف كيلو جرام من المكرونة نوع حسب الرغبة. كوبان من الحليب الدافئ. مغلف من بودرة البشاميل الجاهزة. نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور. نصف كوب من الجبن الموزريلا المبشور. ملعقة من الزبدة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود مطحون. ماء مغلي لسلق المكرونة.

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