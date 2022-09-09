طريقة عمل سلطة التونة الصحية ب5 طرق مختلفة بطعم اللذيذ وأسهل خطوات

عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة التونة الصحية، السلطات بشكل عام من الوجبات الصحية التي نحتاجها في اليوم، فهي تمد الجسم بالكثير من العناصر اللازمة له، مثل الفيتامينات، الألياف والبروتينات.ويمكن تعزيز فوائد السلطة بإضافة بعض المكونات التي ترفع من قيمتها الغذائية بشكل كبير.

وقد يكتفي بها البعض كوجبة أساسية في اليوم أثناء اتباع الحميات الغذائية. اليكم 5 طرق لعمل سلطة التونة بأجمل الطرق بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة وبسيطة.اليكم طريقة عمل سلطة التونة ومقادير التونة بالزبادي، كيفية عمل سلطة التونة بالمايونيز، طريقة سلطة التونة بالبنجر، سلطة التونة دايت .

طريقة عمل سلطة التونة

1 علبة تونة.

1 حبة طماطم مكعبات.

1 حبة خيار مكعبات.

2 عيدان بصل أخضر مقطع.

ربع كوب مايونيز.

عصير ليمون.

ملح.

كمون.

سلطة التونة بالبنجر