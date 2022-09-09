- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة التونة الصحية ب5 طرق مختلفة بطعم اللذيذ وأسهل خطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة التونة الصحية، السلطات بشكل عام من الوجبات الصحية التي نحتاجها في اليوم، فهي تمد الجسم بالكثير من العناصر اللازمة له، مثل الفيتامينات، الألياف والبروتينات.ويمكن تعزيز فوائد السلطة بإضافة بعض المكونات التي ترفع من قيمتها الغذائية بشكل كبير.
وقد يكتفي بها البعض كوجبة أساسية في اليوم أثناء اتباع الحميات الغذائية. اليكم 5 طرق لعمل سلطة التونة بأجمل الطرق بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة وبسيطة.اليكم طريقة عمل سلطة التونة ومقادير التونة بالزبادي، كيفية عمل سلطة التونة بالمايونيز، طريقة سلطة التونة بالبنجر، سلطة التونة دايت .
طريقة عمل سلطة التونة
- 1 علبة تونة.
- 1 حبة طماطم مكعبات.
- 1 حبة خيار مكعبات.
- 2 عيدان بصل أخضر مقطع.
- ربع كوب مايونيز.
- عصير ليمون.
- ملح.
- كمون.
سلطة التونة بالبنجر
-
علبة تونة قطع.
-
½ حبة بنجر (شمندر) مبشورة .
-
حبة جزر مبشورة .
-
حبة بصل صغيرة مقطعة لمكعبات صغيرة.
-
عصير حبة ليمون.
-
كمون.
تحضير سلطة التونة بالمايونيز
-
علبة تونة.
-
واحدة فلفل رومي صغيرة.
-
ملعقة كبيرة فلفل هالبينو.
-
بصلة صغيرة.
-
ورقتين كابوتشي (نوع خس).
-
1/2 ملعقة صغيرة كمون.
-
1/2 ملعقة صغيرة كركم.
-
1/2 ليمونه.
-
3 ملاعق كبيرة مايونيز.
مقادير سلطة التونة بالمكرونة الشوفان
-
مكرونه شوفان مسلوقه .
-
علبة تونه متصفيه .
-
-
مكعبات فلفل الوان مقطع .
-
معلقه صغيره خل ابيض .
-
الصوص :
-
مايونيز دايت.
-
كاتشب.
-
مسترده.
مقادير سلطة التونة بالزبادي
- 3 حبة خيار.
- 3 حبة طماطم.
- ½ حبة بصلة.
- 2 حبة فلفل رومي أخضر.
- 2 حبة جزر.
- ½ باقة بقدونس.
- 1 عبوة تونة كبيرة.
- 1 عبوة زبادي.
مقادير سلطة التونة بالخضار
– التونا : علبة (مصفاة من الماء).
– المايونيز : 5 ملاعق كبيرة.
– جبن البارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور).
– الخيار المخلل : 1 حبة (مفروم ناعم).
– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة.
فوائد سلطة التونة:
- تحتوي التونة على أوميجا 3 التي تساعد في خفض ضغط الدم، كما أنها تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
- التونة من الأطعمة الغنية بالبروتين الضروري للجسم، ويعتبر بروتين التونة صحي أكثر من اللحوم الحمراء والدواجن.
- تحتوي العلبة الصغيرة من التونة “90 جرام” على 160 سعر حراري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سلطة التونة الصحية ب5 طرق مختلفة بطعم اللذيذ وأسهل خطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.