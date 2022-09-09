نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح البشرة بالنشا والزبادي لبشرة مشرقة وأجمل إطلالة وفي أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة هو اكثر ما تهتم به المراة او الفتاة او اى سيدة هو جمال بشرتها ونضرتها وأجمل إطلالة وظهورها بمظهر مميز وجذاب، لذلك تقوم بالبحث عن أفضل وأقوى الخلطات التى تساعد على تفتيح وتبيض البشرة ولكن بشكل صحى وطبيعى، دون حدوث اى ضرار بالبشرة أو الجلد كما يوجد بعض الفتيات يستخدمون أنواع من الكريمات وتلك الكريمات تحتوى على مواد كميائية ضارة تتلف البشرة، كما تقوم بتهيج البشرة ووجود حساسية بها وهذا لأن جلد البشرة حساس لا يتحمل أى شي غير صحى وطبيعي مثل هذه المواد، ومن الافضل والذى ينصح به دائما هو أن نقوم باستخدام وصفة أو خلطة طبيعية تعطى للبشرة نقاء وبياض طبيعى بالاضافة لعلاج جميع المشكلات المتعلقة بالوجه، كما أن تلك الخلطات مفيدة جدا لازالة الرؤس السوداء والهالات المزعجة والتى يعانى منها الكثير من السيدات والفتيات بشكل كبير، وهناك العديد من أنواع البشرة منها البشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة الحساسة وغيرها، فكل نوع منها يتطلب خلطة معينة تناسب البشرة لان عند إستخدام أى خلطة لائ نوع بشرة يسبب ضرر كبير بها، لذلك يجب الحرص جيدا والبحث عن فائدة مكونات أى وصفة خاصتا عند تفتيح البشرة، ولكن هذه الخلطة التى يتم تقديمها من خلال هذا المقال تكون مناسبة لكل أنواع البشرة بلا استثناء وتساعد على عدم حدوث أى تلف بالوجه ومن الضرورى إستخدام نوع مرطب مناسب بعد إستخدام أى خلطة من الخلطات الطبيعية لأن هذا يؤثر تاثير كبير على جمال البشرة. طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة ومكوناتها المكونات نشا.

زبادى.

لمون. طريقة التحضير يتم تجهيز طبق ونضع به ملعقتان كبيرتان من النشا، ونضيف ملعقتان كبيرتان من الزبادى ثم نضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونقوم بخلط هذه المكونات بطريقة جيدة باستخدام ملعقة.

قبل وضع هذه الخلطة على الوجه نقوم بغسل الوجه بالماء وتنظيفه ويتم تجفيفه جيدا باستخدام فوطة قطنية، ثم بعد ذلك نضع هذه الخلطة على البشرة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة او ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد جيدا ونتجنب إستخدام الصابون لأنه من الممكن أن يسبب التهابات بالبشرة، وتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة ثلاث أيام وبعدها نرى أفضل نتيجة والحصول على بشرة بيضاء ونقية.

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