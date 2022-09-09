نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على اظافر طويلة قوية ووردية بعدة طرق طبيعيه وامنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاظافر الطويله القوية الوردية هي كل ما تتمناه كل بنت ولكن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلي هشاشة الاظافر وتكسرها، مثل نقص الفيتامينات، عدم الاهتمام بالاظافر، والإفراط في استخدام طلاء الاظافر وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة الاهتمام بالاظافر وبعض الماسكات الهامة لصحة أظافرك وايضا بعض النصائح للحصول علي اظافر وردية وقوية. الحصول على اظافر طويلة قوية ووردية وضع ماء ساخن في وعاء عميق ونضع به شامبو الاستحمام وملعقة كبيرة من الملح الخشن، ثم نقوم بنقع الاظافر به.

ندلك الاظافر بواسطه فرشاة أسنان ناعمه.

نغسل الاظافر جيدا ونجففها ثم نقوم ببرد الاظافر وإزالة الجلد الميت.

نقوم بتدليك الاظافر بعصير الليمون وملعقة من العسل ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل الاظافر.

نقوم بترطيب الاظافر جيدا بزيت جوز الهند أو زبدة الشيا ونترك المرطب علي اليدين والاظافر حتي يجف. ماسكات لأظافر وردية وجميلة ماسك الطماطم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب عصير طماطم. نقوم بخلط المكونات في وعاء ثم نقوم بنقع الاظافر في الخليط لمدة ١٥دقيقة ثم نغسلهم ونرطبهم جيدا. ماسك الليمون ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد 2 ملعقه كبيرة من زيت الزيتون. ندمج المكونات جيدا ثم نقوم بتدليك الاظافر واليدين بالخليط ونتركه ١٠دقائق ثم نغسله ونرطب اليدين جيدا. ماسك الثوم نصف ملعقة من الثوم المفروم.

عدد 2 ملعقه من عصير البرتقال.

ربع كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير ندمج المكونات جيدا ثم نقوم بنقع الاظافر به لمده ١٠ دقائق ثم ندلك الاظافر ونغسلهم جيدا ونرطبهم بزبدة الشيا. ماسك زيت الزيتون والعسل عدد 2 ملعقه كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات ونقوم بتدليك الاظافر بهذا الخليط ونتركه لمده ٢٠ دقيقة ثم نغسله ونرطب اليدين جيدا نصائح للحصول علي اظافر وردية وقوية اهتمي بتنظيف الاظافر جيدا.

برد الاظافر بطريقة صحيحة وهي جافة وليست مبلله حتي لا تتكسر.

اعتمدي نظام غذائي صحي يحتوي علي الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم لصحة الشعر والبشرة والاظافر.

أخذ المكملات الغذائيه التي تساعد في تقوية الاظافر.

استخدام ماسكات للعناية بالاظافر وتقويتها.

عدم الإفراط في استخدام منتجات طلاء الاظافر مثل المانيكير والاسيتون والملمع.

ترطيب الاظافر جيدا بالزيوت الطبيعية وزبدة الشيا.

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