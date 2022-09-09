طريقة العناية بالقدمين ناعمتين كالحرير برائحة منعشة

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عمر شويل - جدة طريقة العناية بالقدمين والتي تبرز جمال وأنوثة المرأة لذلك يجب الاهتمام بهم، عن طريق التقشير والتنظيف وعمل باديكير للقدمين وترطيب القدمين جيدا، وتبحث السيدات عن طريقة للحصول علي قدمين في نعومة الحرير عن طريق الماسكات والكريمات وتريد تطبيقها في المنزل بدلا من الذهاب الي صالونات التجميل وفي هذا المقال سوف نوضح خطوات العناية الكاملة بالقدمين، وبعض الماسكات لجعل قدميكي ناعمه ووردية وجميلة.

طريقة العناية بالقدمين للحصول على قدمين ناعمة كالحرير في خطوات

نقوم بوضع ماء ساخن في وعاء كبير ثم نضيف إليه شاور الاستحمام وملعقة كبيرة من الملح الخشن ثم نقوم بنقع القدمين في الماء حتي يلين الجلد الجاف.

نقوم بتقشير القدمين جيدا باي نوع مقشر جاهز أو مقشر السكر وزيت الزيتون.

نستخدم مبرد القدمين لإزالة الجلد الميت.

نقوم بدمج بيكربونات الصوديوم في وعاء مع الخل ونقوم بفرك الاصابع بواسطة فرشاة ناعمة ونترك الخليط علي القدمين 10 دقائق، ثم نغسله بالماء.

تنظيف الاظافر وبردها جيدا، ثم نقوم بتدليك الاظافر بقشر الليمون حتي نتخلص من التصبغات علي الاظافر.

غسل القدمين جيدا ووضع مرطب ثقيل.

ماسكات للعناية بالقدمين ماسك الحليب وجل الالوفيرا

ربع كوب ماء ورد.

ربع كوب حليب.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الالوفيرا.

طريقة التحضير

نقوم بدمج المكونات جيدا بعد أن يتم نقع القدمين في ماء دافئ وتقشير القدمين، نقوم بوضع الماسك في كيس بلاستيك ونرتديه في القدمين ونتركه ٢٠دقيقة، ثم نقوم بفرك القدمين بالحجر المخصص للقدمين ثم نرطبها جيدا.

ماسك السكر وزيت الزيتون

عدد 2 ملعقة من السكر.

عدد 2 ملعقة من الملح الخشن.

ملعقة عصير ليمون.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ندمج كل المكونات جيدا، ثم نقوم بوضع هذا الماسك بعد أن يتم نقع القدمين في ماء ساخن.

ثم نقوم بتدليك القدمين بهذا الماسك ثم نقوم بغسل القدمين وترطيبها جيدا.

ماسك الأسبرين والعسل

عدد 6 اسبرين.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

نقوم بدمج المكونات ثم نقوم بوضع الخليط علي القدمين ووضع كيس بلاستيك عليها ثم ترتدي جوارب لمدة ساعة، ثم نقوم بفرك القدمين بواسطة الحجر الخفاف المخصص للقدمين، ثم غسل وترطيبهم جيدا