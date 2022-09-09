نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أكسدة البشرة والاجهاد التأكسدي وكيفية منع تأكسدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكسدة البشرة هي مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات حيث أنهم يلاحظوا اسمرار البشرة وظهور البقع والتصبغات ويكون مظهر البشرة مرهق ومتعب، وتبحث الكثير من السيدات عن حلول لهذه المشكلة ولكنها تكون حلول مؤقته حيث يحصل تأكسد الكريمات علي البشرة وفي هذا المقال سوف نوضح ماهي أكسدة البشرة وأسبابها وبعض الماسكات التي تساعد في التخلص منها.

ما هي أكسدة البشرة أو الإجهاد التأكسدي

أكسدة البشرة يعني فقدان الجسم لمضادات الأكسدة وزيادة الجذور الحرة الضارة، وينتج عنها ظهور البقع والتصبغات والمسام الواسعة في البشرة، وحدوث اسمرار البشرة ويكون مظهرها مرهق وباهت.

اسباب أكسدة البشرة

تحدث أكسدة البشرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس.

التعرض للتلوث الناتج من الادخنه وعوادم السيارات والسجائر.

عدم تنظيف الوجه جيدا من مستحضرات التجميل.

استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة لطبيعة الوجه.

التعرض المباشر للمنظفات أو المبيدات الحشرية.

بعض الاكلات الغير صحية مثل الاكلات الغنية بالدهون والسكريات يتسببوا في ظهور الجذور الحرة التي تؤدي إلي تأكسد البشرة.

ماسك الشاي الاخضر والكاكاو للتخلص من أكسدة البشرة

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من العسل.

وملعقه من چل الالوفيرا.

ملعقة من الشاي الاخضر.

نصف ملعقه من الكاكاو.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات حتي نحصل علي كريم متجانس ونضعه علي الوجه والرقبه ونتركه حتي يجف لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسله جيدا.

ماسك العسل والموز

حبة ناضجه من الموز.

عدد 2 ملعقه من العسل.

طريقة التحضير

نقوم يهرس الموزه بالشوكه جيدا، ثم نقوم بإضافة العسل ونمزجهم جيدا ثم نضعه علي وجه نظيف ونتركه ٢٠ دقيقة ثم نغسله.

تونر الخل للأكسدة البشرة

من الخطوات الهامة للتخلص من أكسدة البشرة استخدام تونر للبشرة، فالتونر يعمل علي تنظيف البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة.

ربع كوب من خل التفاح.

زجاجة مياه معدنية.

نقوم بوضع خل التفاح والماء في زجاجه بخاخ ونرج الزجاجه جيدا، ثم نضعهم في الثلاجه وتستخدم علي البشرة يوميا.

فوائد الماسك